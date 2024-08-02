Причиной затора на участке стали ремонтные работы (архивное фото)
В Свердловской области по трассе Пермь — Екатеринбург люди застряли в многокилометровой пробке на выезде из Ревды. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 с 314-го по 322-й километр затруднено движение в направлении города Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Возможный путь объезда через город Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское — со съездом на 326-1 километр и возвращением на автодорогу на 289-й километр», — говорится в сообщении.
Ситуация с затором на момент публикации
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