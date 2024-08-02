02 августа 2024

На трассе Пермь — Екатеринбург люди застряли в многокилометровой пробке. Скрин

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Причиной затора на участке стали ремонтные работы (архивное фото)
Причиной затора на участке стали ремонтные работы (архивное фото) Фото:

В Свердловской области по трассе Пермь — Екатеринбург люди застряли в многокилометровой пробке на выезде из Ревды. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 с 314-го по 322-й километр затруднено движение в направлении города Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Возможный путь объезда через город Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское — со съездом на 326-1 километр и возвращением на автодорогу на 289-й километр», — говорится в сообщении.

Ситуация с затором на момент публикации
Ситуация с затором на момент публикации
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В Свердловской области по трассе Пермь — Екатеринбург люди застряли в многокилометровой пробке на выезде из Ревды. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 с 314-го по 322-й километр затруднено движение в направлении города Пермь в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Возможный путь объезда через город Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское — со съездом на 326-1 километр и возвращением на автодорогу на 289-й километр», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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