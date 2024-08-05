Российский суд оштрафовал Twitch на 5 млн

05 августа 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал сервис Twitch за за неисполнение предписания Роскомнадзора Фото: Илья Московец © URA.RU Сервис Twitch оштрафован мировым судебным участком Таганского района Москвы на пять миллионов рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Компания Twitch Interactive признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ. Ей назначен административный штраф в размере пяти миллионов рублей», — рассказали ТАСС в суде. До этого Twitch уже подвергался штрафам за различные нарушения, включая распространение недостоверной информации о специальной военной операции (штраф составил четыре миллиона рублей). Также платформа получала штраф в размере одного миллиона рублей за неудаление информации, запрещенной на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сервис Twitch оштрафован мировым судебным участком Таганского района Москвы на пять миллионов рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Компания Twitch Interactive признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ. Ей назначен административный штраф в размере пяти миллионов рублей», — рассказали ТАСС в суде. До этого Twitch уже подвергался штрафам за различные нарушения, включая распространение недостоверной информации о специальной военной операции (штраф составил четыре миллиона рублей). Также платформа получала штраф в размере одного миллиона рублей за неудаление информации, запрещенной на территории России.