Российский суд оштрафовал Twitch на 5 млн

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Суд оштрафовал сервис Twitch за за неисполнение предписания Роскомнадзора Фото:

Сервис Twitch оштрафован мировым судебным участком Таганского района Москвы на пять миллионов рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Компания Twitch Interactive признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ. Ей назначен административный штраф в размере пяти миллионов рублей», — рассказали ТАСС в суде.

До этого Twitch уже подвергался штрафам за различные нарушения, включая распространение недостоверной информации о специальной военной операции (штраф составил четыре миллиона рублей). Также платформа получала штраф в размере одного миллиона рублей за неудаление информации, запрещенной на территории России.

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Сервис Twitch оштрафован мировым судебным участком Таганского района Москвы на пять миллионов рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Компания Twitch Interactive признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ. Ей назначен административный штраф в размере пяти миллионов рублей», — рассказали ТАСС в суде. До этого Twitch уже подвергался штрафам за различные нарушения, включая распространение недостоверной информации о специальной военной операции (штраф составил четыре миллиона рублей). Также платформа получала штраф в размере одного миллиона рублей за неудаление информации, запрещенной на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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