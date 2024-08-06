Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

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Патриарх Кирилл молится о скорейшем выздоровлении пострадавших
Патриарх Кирилл молится о скорейшем выздоровлении пострадавших Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с обрушение дома в Нижнем Тагиле. Информация об этом появилась на сайте Московского Патриархата.

«Молюсь об упокоении погибших и скорейшем исцелении пострадавших. Милостивый Господь да ниспошлет мужество и утешение тем, кто потерял в этой трагедии родных и близких, да укрепит силы спасателей, самоотверженно трудящихся над разбором завалов, и врачей, борющихся за жизни раненых», — сказал Патриарх Кирилл.

Обрушение дома на Сибирской, 81 произошло из-за взрыва бытового газа. В результате инцидента скончались 10 человек, пятеро из которых дети. Спасательные работы заняли два дня. В связи с арестом трех сотрудников, компания «Газэкс» выразила готовность оказать полное сотрудничество в деле расследования. Полная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с обрушение дома в Нижнем Тагиле. Информация об этом появилась на сайте Московского Патриархата. «Молюсь об упокоении погибших и скорейшем исцелении пострадавших. Милостивый Господь да ниспошлет мужество и утешение тем, кто потерял в этой трагедии родных и близких, да укрепит силы спасателей, самоотверженно трудящихся над разбором завалов, и врачей, борющихся за жизни раненых», — сказал Патриарх Кирилл. Обрушение дома на Сибирской, 81 произошло из-за взрыва бытового газа. В результате инцидента скончались 10 человек, пятеро из которых дети. Спасательные работы заняли два дня. В связи с арестом трех сотрудников, компания «Газэкс» выразила готовность оказать полное сотрудничество в деле расследования. Полная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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