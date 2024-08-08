Свидетель в деле Далера Бобиева выгораживает опекуна, обвиняемого в истязаниях

Мать опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве приемного сына Далера Бобиева, высказала свое мнение о муже дочери Александре Наумове, который тоже является фигурантом уголовного дела и обвиняется в истязаниях ребенка. Она уверена в его невиновности и считает его добрым и заботливым человеком. По ее словам, Александра зря обвиняют и она надеется, что справедливость восторжествует, передает слова Светланы журналист URA.RU из зала гарнизонного военного суда Екатеринбурга.
«Светлана дала положительную характеристику Наумову. Пояснила, что поддерживала тесную связь с семьей обвиняемого. Свидетелем и очевидцем жесткого обращения с детьми никогда не была. Дети на Александра никогда не жаловались, очень его любили», — передает слова Светланы адвокат, представляющая интересы стороны защиты, Жанна Калегина.
Летом 2023 года произошла трагедия, которая потрясла Россию: опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Тело шестилетнего мальчика было найдено только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе следствия были выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти ребенка не только опекунши, но и ее супруга Александра Наумова. Все материалы по этому делу можно найти в сюжете URA.RU.
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