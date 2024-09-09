09 сентября 2024

Новую трассу между Екатеринбургом и Ростовом-на-Дону оценили в четыре свердловских бюджета

Между Екатеринбургом и Ростовом-на-Дону проложат трассу за 1,7 трлн рублей
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Пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Екатеринбург, ремонтные работы, строительство дороги, екад, трасса, дорога
Проект трассы обсуждают с 2021 года Фото:

Дорожный проект «Автодора» — «Юго-Западная хорда» — соединит Екатеринбург и Ростов-на-Дону трассой, которая обойдется в 1,7 трлн рублей, что равняется примерно четырем бюджетам Свердловской области (420 млрд рублей). Об этом рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

Планируется построить четырех-шестиполосный бесшовный коридор, который пройдет через Тюмень — Екатеринбург — Казань. Он будет проведен до примыкания к обходу Тольятти, а затем через Саратов, Волгоград и Ростова-на-Дону. Дорогу хотят соединить с Краснодаром. «Также предполагается строительство новых участков протяженностью 1192 километров», — передает «Коммерсант» слова Петушенко.

Проект ЮЗХ обсуждается с 2021 года. На данный момент разработаны транспортная и финансовая модели проекта. В «Автодоре» отмечают, что трасса сократит время пути от Екатеринбурга до Краснодара с 36 до 24 часов.

Трассу М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург) в 2022 году хотели продлить посредством «Юго-Восточной хорды» до Тюмени и Новосибирска. Петушенко отмечал, что это поможет перенаправить товарные потоки из Европы к другим перспективным точкам.

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Дорожный проект «Автодора» — «Юго-Западная хорда» — соединит Екатеринбург и Ростов-на-Дону трассой, которая обойдется в 1,7 трлн рублей, что равняется примерно четырем бюджетам Свердловской области (420 млрд рублей). Об этом рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Планируется построить четырех-шестиполосный бесшовный коридор, который пройдет через Тюмень — Екатеринбург — Казань. Он будет проведен до примыкания к обходу Тольятти, а затем через Саратов, Волгоград и Ростова-на-Дону. Дорогу хотят соединить с Краснодаром. «Также предполагается строительство новых участков протяженностью 1192 километров», — передает «Коммерсант» слова Петушенко. Проект ЮЗХ обсуждается с 2021 года. На данный момент разработаны транспортная и финансовая модели проекта. В «Автодоре» отмечают, что трасса сократит время пути от Екатеринбурга до Краснодара с 36 до 24 часов. Трассу М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург) в 2022 году хотели продлить посредством «Юго-Восточной хорды» до Тюмени и Новосибирска. Петушенко отмечал, что это поможет перенаправить товарные потоки из Европы к другим перспективным точкам.
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