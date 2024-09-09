В Екатеринбурге резко выросли зарплаты электромонтажников

В Екатеринбурге среди всех специалистов в сфере ЖКХ, зарплаты электромонтажников выросли на 30%, им платят 91,4 тысяч рублей. Данными о средних зарплатах и динамике их увеличения с URA.RU поделились в «Авито Работе».
«По итогам летнего периода в Екатеринбурге средние зарплаты в сфере ЖКХ выросли на 4%. За полный рабочий день сотрудники в среднем могут получать 65,6 тысяч рублей. Прирост зарплат для электромонтажников составил 30%, теперь им в среднем платят 91,4 тысяч рублей», — говорится в релизе. Для плотников зарплатные предложения выросли на 23% и составляют 80,3 тысяч рублей, для маляров на 10%, специалисты могут получать 76,9 тысяч рублей.
По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, в сфере ЖКХ число вакансий выросло на 314%. Эксперт связывает это с началом сезонных осенних работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!