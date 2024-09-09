09 сентября 2024

В Екатеринбурге резко выросли зарплаты электромонтажников

Авито Работа: в Екатеринбурге на 30% выросли зарплаты электромонтажников
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 15 на улице Косарева, где рухнул лифт. Екатеринбург, интернет, провода, подъезд, распределительный щит
Зарплаты электромонтажников выросли на 30% Фото:

В Екатеринбурге среди всех специалистов в сфере ЖКХ, зарплаты электромонтажников выросли на 30%, им платят 91,4 тысяч рублей. Данными о средних зарплатах и динамике их увеличения с URA.RU поделились в «Авито Работе».

«По итогам летнего периода в Екатеринбурге средние зарплаты в сфере ЖКХ выросли на 4%. За полный рабочий день сотрудники в среднем могут получать 65,6 тысяч рублей. Прирост зарплат для электромонтажников составил 30%, теперь им в среднем платят 91,4 тысяч рублей», — говорится в релизе. Для плотников зарплатные предложения выросли на 23% и составляют 80,3 тысяч рублей, для маляров на 10%, специалисты могут получать 76,9 тысяч рублей.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, в сфере ЖКХ число вакансий выросло на 314%. Эксперт связывает это с началом сезонных осенних работ.

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В Екатеринбурге среди всех специалистов в сфере ЖКХ, зарплаты электромонтажников выросли на 30%, им платят 91,4 тысяч рублей. Данными о средних зарплатах и динамике их увеличения с URA.RU поделились в «Авито Работе». «По итогам летнего периода в Екатеринбурге средние зарплаты в сфере ЖКХ выросли на 4%. За полный рабочий день сотрудники в среднем могут получать 65,6 тысяч рублей. Прирост зарплат для электромонтажников составил 30%, теперь им в среднем платят 91,4 тысяч рублей», — говорится в релизе. Для плотников зарплатные предложения выросли на 23% и составляют 80,3 тысяч рублей, для маляров на 10%, специалисты могут получать 76,9 тысяч рублей. По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, в сфере ЖКХ число вакансий выросло на 314%. Эксперт связывает это с началом сезонных осенних работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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