Свердловский боец СВО высказался на фоне обвинений в истязаниях над ребенком. Фото

Свердловский боец СВО Наумов отрицает вину в истязаниях над Далером Бобиевым

09 августа 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Александр Наумов имеет множество наград за успехи в боевых действиях (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Александр Наумов, фигурант уголовного дела, обвиняемый в истязаниях приемного мальчика Далера Бобиева, отказывается признавать свою вину. Об этом журналисту URA.RU сообщила адвокат Жанна Калегина. Правозащитница также упомянула, что ее подзащитный является обладателем множества военных наград, среди которых медаль участника специальной военной операции России на Украине. «Наумов вину не признал. Он дал подробные показания. Ответил на вопросы защиты, гособвинителя и суда. Защита предоставила документы о ранении и наградах Наумова. Александр награжден многочисленными ведомственными и государственными наградами», — отметила адвокат обвиняемого Калегина. Летом 2023 года произошла трагедия, которая потрясла Россию: опекун Вероника Наумова заявила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на масштабные поисковые работы, тело шестилетнего мальчика было найдено спустя три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования были выявлены факты, которые могут свидетельствовать о причастности к смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Расследование продолжается, и родственники Далера Бобиева настаивают на том, чтобы все причастные к трагедии были наказаны. Вся информация о ходе расследования — в отдельном сюжете URA.RU. Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Наумов, фигурант уголовного дела, обвиняемый в истязаниях приемного мальчика Далера Бобиева, отказывается признавать свою вину. Об этом журналисту URA.RU сообщила адвокат Жанна Калегина. Правозащитница также упомянула, что ее подзащитный является обладателем множества военных наград, среди которых медаль участника специальной военной операции России на Украине. «Наумов вину не признал. Он дал подробные показания. Ответил на вопросы защиты, гособвинителя и суда. Защита предоставила документы о ранении и наградах Наумова. Александр награжден многочисленными ведомственными и государственными наградами», — отметила адвокат обвиняемого Калегина. Летом 2023 года произошла трагедия, которая потрясла Россию: опекун Вероника Наумова заявила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на масштабные поисковые работы, тело шестилетнего мальчика было найдено спустя три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования были выявлены факты, которые могут свидетельствовать о причастности к смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Расследование продолжается, и родственники Далера Бобиева настаивают на том, чтобы все причастные к трагедии были наказаны. Вся информация о ходе расследования — в отдельном сюжете URA.RU.