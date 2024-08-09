Александр Наумов, фигурант уголовного дела, обвиняемый в истязаниях приемного мальчика Далера Бобиева, отказывается признавать свою вину. Об этом журналисту URA.RU сообщила адвокат Жанна Калегина. Правозащитница также упомянула, что ее подзащитный является обладателем множества военных наград, среди которых медаль участника специальной военной операции России на Украине.
«Наумов вину не признал. Он дал подробные показания. Ответил на вопросы защиты, гособвинителя и суда. Защита предоставила документы о ранении и наградах Наумова. Александр награжден многочисленными ведомственными и государственными наградами», — отметила адвокат обвиняемого Калегина.
Летом 2023 года произошла трагедия, которая потрясла Россию: опекун Вероника Наумова заявила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на масштабные поисковые работы, тело шестилетнего мальчика было найдено спустя три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования были выявлены факты, которые могут свидетельствовать о причастности к смерти ребенка не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Расследование продолжается, и родственники Далера Бобиева настаивают на том, чтобы все причастные к трагедии были наказаны. Вся информация о ходе расследования — в отдельном сюжете URA.RU.
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