Операторы по аренде самокатов работают в Екатеринбурге с нарушениями

Кикшеринговые компании («Яндекс», Whoosh, «Юрент») нарушают часть соглашения, подписанного с мэрией Екатеринбурга. В частности, у операторов по аренде самокатов не везде соблюдается пункт «красная 100-метровая зона», когда транспорт блокируется при приближении к школе или детском саду. Об этом в ходе содоклада на заседании комиссии гордумы по безопасности заявил глава екатеринбургской Госавтоинспекции Роман Ярыш, сообщает корреспондент URA.RU.
«У нас в соглашении написано „красная 100-метровая зона“. То есть, на самокате ребенок едет, например, в школу. Он подъезжает. Остается до школы 100 метров, самокат блокируется и дальше не едет. Операторы сказали: „все мы сделаем“. Нет. Не везде это есть. В некоторых школах [только] есть. А если дети опять на самокатах едут, они же и в школу на них заезжают», — объяснил Ярыш. Депутаты решили рассмотреть этот вопрос на следующем заседании комиссии.
Глава ГИБДД города добавил, что с 2023 года в Екатеринбурге наблюдается снижение ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — с 177 (два человека погибли, 181 был ранен) до 159 в 2024 году (один погибший, 165 раненых). При этом с начала 2025 года было зарегистрировано уже семь новых случаев, в результате которых пострадали семь человек — двое взрослых и пять детей. Они получили травмы различной степени тяжести.
Ранее Ярыш заявлял, что в 2025 году кикшеринговые компании выставят в Екатеринбурге 17 тысяч электросамокатов. В 2024 году их было 12 тысяч.
В 2024 году мэрия заключила с операторами по аренде электросамокатов соглашение. В итоге в нескольких зонах Екатеринбурга появился запрет езды на СИМ, а также их парковки. Плюс ко всему, город поделили на участки с разной разрешенной предельной скоростью. В 2025 году мэрия запланировала добавить к основным правилам новые запреты, например, езды на СИМ на набережной реки Исеть около «УГМК-Арены». Об этом в марте рассказал глава города Алексей Орлов.
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