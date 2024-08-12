Дочь майора свердловской колонии, погибшая в ДТП, не была пристегнута

12 августа 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Отец малышки допускает, что она могла отстегнуться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семилетняя дочь майора внутренней службы ГУФСИН по Свердловской области Валентины Мишиной, погибшая в ДТП на трассе Сызрань — Волгоград, ехала без специального кресла и не была пристегнута. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Волгоградской области. «Погибшая девочка ехала без специального кресла и в момент аварии она не была пристегнута ремнем безопасности», — передает E1.ru слова автоинспектора. Отец ребенка отметил, что не понимает, как такое могло произойти. «Она могла отстегнуться, встать или что. Рядом сидел сын старший, но он уснул в дороге», — сказал мужчина. Авария произошла днем 11 августа на 529 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Девочка погибла на месте от полученных травм. Свердловское ГУФСИН решило помочь семье и организовать сбор средств на похороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семилетняя дочь майора внутренней службы ГУФСИН по Свердловской области Валентины Мишиной, погибшая в ДТП на трассе Сызрань — Волгоград, ехала без специального кресла и не была пристегнута. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Волгоградской области. «Погибшая девочка ехала без специального кресла и в момент аварии она не была пристегнута ремнем безопасности», — передает E1.ru слова автоинспектора. Отец ребенка отметил, что не понимает, как такое могло произойти. «Она могла отстегнуться, встать или что. Рядом сидел сын старший, но он уснул в дороге», — сказал мужчина. Авария произошла днем 11 августа на 529 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Девочка погибла на месте от полученных травм. Свердловское ГУФСИН решило помочь семье и организовать сбор средств на похороны.