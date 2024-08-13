В ООН подтвердили гибель 4 мирных жителей Курской области из-за набегов ВСУ

13 августа 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В ООН осудили агрессивные действия ВСУ, виновных в убийстве мирных граждан в Курской области (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В ООН подтвердили гибель четырех мирных в Курской области. Гражданские погибли в результате военных действий со стороны Украины. Об этом рассказала официальный представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдассани. «Мы можем подтвердить гибель четырех мирных жителей в России в результате этой украинской военной операции. У нас есть личности этих жертв. Мы также знаем, что еще несколько гражданских лиц, в том числе журналист и медицинские работники, были ранены. Мы не знаем точно обстоятельств каждого инцидента», — сказала она. Слова представителя международной организации передает РИА Новости. Ранее ФСБ взяла в плен украинского солдата. В ходе допроса он признался, что командование давало задачу ему и его сослуживцам — расстреливать гражданских в Курской области, если те будут оказывать сопротивление. Также известно, что украинские военные стреляли по гражданам, эвакуирующимся из Белогорского монастыря недалеко от приграничного города Суджа. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что 12 гражданских погибли и более 120 человек ранены в связи с вторжением Украины в приграничную российскую область. Также власти региона не располагают данными о судьбе 2000 человек, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ООН подтвердили гибель четырех мирных в Курской области. Гражданские погибли в результате военных действий со стороны Украины. Об этом рассказала официальный представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдассани. «Мы можем подтвердить гибель четырех мирных жителей в России в результате этой украинской военной операции. У нас есть личности этих жертв. Мы также знаем, что еще несколько гражданских лиц, в том числе журналист и медицинские работники, были ранены. Мы не знаем точно обстоятельств каждого инцидента», — сказала она. Слова представителя международной организации передает РИА Новости. Ранее ФСБ взяла в плен украинского солдата. В ходе допроса он признался, что командование давало задачу ему и его сослуживцам — расстреливать гражданских в Курской области, если те будут оказывать сопротивление. Также известно, что украинские военные стреляли по гражданам, эвакуирующимся из Белогорского монастыря недалеко от приграничного города Суджа. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что 12 гражданских погибли и более 120 человек ранены в связи с вторжением Украины в приграничную российскую область. Также власти региона не располагают данными о судьбе 2000 человек, передает «Ридус».