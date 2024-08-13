Появилось видео спасения пермского кабана из колодца

Кабана вернули в лес
Видео спасения дикого кабана из канализационного колодца опубликовало минприроды Пермского края. Зверя обнаружили днем 13 августа.
«Ветеринары ввели зверю снотворное, а затем спасатели с помощью щадящей петли вытащили его. При внешнем осмотре животного травм выявлено не было. Самку кабана отвезли в Юговское лесничество и отпустили в лес», — говорится в сообщении минприроды в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее рассказывало URA.RU дикий кабан провалился в колодец около Нестюковского тракта. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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