Появилось видео спасения пермского кабана из колодца

Сотрудники пермского минприроды показали спасение кабана из колодца
© Служба новостей «URA.RU»
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Кабана вернули в лес
Кабана вернули в лес Фото:

Видео спасения дикого кабана из канализационного колодца опубликовало минприроды Пермского края. Зверя обнаружили днем 13 августа.

«Ветеринары ввели зверю снотворное, а затем спасатели с помощью щадящей петли вытащили его. При внешнем осмотре животного травм выявлено не было. Самку кабана отвезли в Юговское лесничество и отпустили в лес», — говорится в сообщении минприроды в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее рассказывало URA.RU дикий кабан провалился в колодец около Нестюковского тракта. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Видео спасения дикого кабана из канализационного колодца опубликовало минприроды Пермского края. Зверя обнаружили днем 13 августа. «Ветеринары ввели зверю снотворное, а затем спасатели с помощью щадящей петли вытащили его. При внешнем осмотре животного травм выявлено не было. Самку кабана отвезли в Юговское лесничество и отпустили в лес», — говорится в сообщении минприроды в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU дикий кабан провалился в колодец около Нестюковского тракта. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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