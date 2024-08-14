В челябинских пивных за вечер произошли две кровавые драки. Фото

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Пьяные посетители совершили сразу два нападения в пивных за вечер Фото:

Два нападения пьяных посетителей пивных заведений произошло вечером 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Варяг».

«Нетрезвая агрессивная дама подралась с директором пивной на проспекте Победы. Бойцы группы быстрого реагирования почти угомонили женщину, но она бросилась с кулаками и на прибывшего сотрудника полиции», — уточнили в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

В охранном предприятии добавили, что в тот же вечер, но в другом пивном заведении на улице Горького, посетитель избил продавца до потери сознания. Сначала мужчина крупной комплекции ударил женщину-продавца по голове деревянным бруском, а затем пустил в ход кулаки. По данным охранного предприятия, посетитель хотел вытащить деньги из кассы, но был задержан. С обоими инцидентами разбираются сотрудники полиции.

Обновлено в 16:35

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Челябинску, во время первого инцидента с посетительницей пивного магазина 42-летняя женщина на сотрудника полиции и на сотрудника пивной не нападала. С нарушительницей проведена беседа в отделе полиции.

Второй инцидент произошел в другой день — 10 августа. Ранее судимый мужчина 1976 г. р. ударил продавца деревянной палкой по голове и пытался похитить денежные средства. Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Пьяная женщина устроила драку в пивном заведении
Пьяная женщина устроила драку в пивном заведении
А мужчина напал на женщину продавца с бруском и избил до потери сознания
А мужчина напал на женщину продавца с бруском и избил до потери сознания

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Два нападения пьяных посетителей пивных заведений произошло вечером 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Варяг». «Нетрезвая агрессивная дама подралась с директором пивной на проспекте Победы. Бойцы группы быстрого реагирования почти угомонили женщину, но она бросилась с кулаками и на прибывшего сотрудника полиции», — уточнили в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». В охранном предприятии добавили, что в тот же вечер, но в другом пивном заведении на улице Горького, посетитель избил продавца до потери сознания. Сначала мужчина крупной комплекции ударил женщину-продавца по голове деревянным бруском, а затем пустил в ход кулаки. По данным охранного предприятия, посетитель хотел вытащить деньги из кассы, но был задержан. С обоими инцидентами разбираются сотрудники полиции. Обновлено в 16:35 Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Челябинску, во время первого инцидента с посетительницей пивного магазина 42-летняя женщина на сотрудника полиции и на сотрудника пивной не нападала. С нарушительницей проведена беседа в отделе полиции. Второй инцидент произошел в другой день — 10 августа. Ранее судимый мужчина 1976 г. р. ударил продавца деревянной палкой по голове и пытался похитить денежные средства. Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ.
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