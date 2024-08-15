В Челябинской области с мая по август стоимость десятка яиц в магазинах в среднем снизилась почти на треть. Согласно мониторингу, проведенному URA.RU, больше всего подешевела вторая категория — на 35,5%.
В среднем стоимость яиц упала на 27,3%. Меньше всего подешевели отборные — на 13,6% (с 136,1 до 117,6 рубля за десяток). Цены на первую категорию снизились на треть (33%) — с 127,4 до 85,4 рубля. На 35,5% рухнули в цене яйца второй категории. В среднем они обойдутся в 74,6 рубля, притом в мае их стоимость составляла 115 рублей.
При этом минимально десяток С1 в сетевых магазинах можно приобрести за 57,9 рубля, максимально — за 124. Наименьшую цену за отборную категорию обозначили в 99, наибольшую — в 159,9 рубля. Разницы в ценах на десяток яиц второй категории в челябинских магазинах почти нет — стоимость отличается на рубль и менее.
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