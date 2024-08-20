Государственный академический ансамбль танца «Урал» из Челябинска завоевал звание чемпиона на ХХ Международном фольклорном фестивале в Бразилии. Первая леди региона Ирина Текслер выразила гордость за коллектив. Пост с поздравлением появился на ее странице в соцсети «ВКонтакте».
«На бразильском международном конкурсе Федерации международных танцевальных фестивалей (FIDAF) наш любимый ансамбль танца „Урал“ одержал абсолютную победу! Впервые мы получили награду за „Лучшую хореографию“. Горжусь и поздравляю весь коллектив ансамбля и нашу Челябинскую филармонию», — сообщила Ирина Текслер.
Челябинские танцоры обошли спортсменов из Аргентины, Мексики, Венгрии, Германии, ЮАР, Китая и других коллективов РФ. По результатам конкурса ансамбль «Урал» получил приглашение на крупнейшие фестивали в Турции и ЮАР, запланированные на 2025 и 2026 годы.
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