Ирина Текслер поздравила челябинский ансамбль «Урал» с победой в Бразилии. Фото, видео

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Ирина Текслер гордится челябинскими танцорами
Ирина Текслер гордится челябинскими танцорами Фото:

Государственный академический ансамбль танца «Урал» из Челябинска завоевал звание чемпиона на ХХ Международном фольклорном фестивале в Бразилии. Первая леди региона Ирина Текслер выразила гордость за коллектив. Пост с поздравлением появился на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

«На бразильском международном конкурсе Федерации международных танцевальных фестивалей (FIDAF) наш любимый ансамбль танца „Урал“ одержал абсолютную победу! Впервые мы получили награду за „Лучшую хореографию“. Горжусь и поздравляю весь коллектив ансамбля и нашу Челябинскую филармонию», — сообщила Ирина Текслер.

Челябинские танцоры обошли спортсменов из Аргентины, Мексики, Венгрии, Германии, ЮАР, Китая и других коллективов РФ. По результатам конкурса ансамбль «Урал» получил приглашение на крупнейшие фестивали в Турции и ЮАР, запланированные на 2025 и 2026 годы.

Ансамбль "Урал" забрали призовой фонд первого места
Ансамбль "Урал" забрали призовой фонд первого места
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Государственный академический ансамбль танца «Урал» из Челябинска завоевал звание чемпиона на ХХ Международном фольклорном фестивале в Бразилии. Первая леди региона Ирина Текслер выразила гордость за коллектив. Пост с поздравлением появился на ее странице в соцсети «ВКонтакте». «На бразильском международном конкурсе Федерации международных танцевальных фестивалей (FIDAF) наш любимый ансамбль танца „Урал“ одержал абсолютную победу! Впервые мы получили награду за „Лучшую хореографию“. Горжусь и поздравляю весь коллектив ансамбля и нашу Челябинскую филармонию», — сообщила Ирина Текслер. Челябинские танцоры обошли спортсменов из Аргентины, Мексики, Венгрии, Германии, ЮАР, Китая и других коллективов РФ. По результатам конкурса ансамбль «Урал» получил приглашение на крупнейшие фестивали в Турции и ЮАР, запланированные на 2025 и 2026 годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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