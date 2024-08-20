Челябинец бросил пассажира умирать после ДТП

20 августа 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Полицейские отыскали водителя и возбудили в его отношении уголовные дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) мужчина попал в ДТП, а после бросил умирать пострадавшего пассажира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель задержан, в его отношении возбуждены уголовные дела. «После ДТП водитель по телефону обратился к своим знакомым за помощью. Приехавшие мужчины освободили его из-под автомобиля и отбуксировали транспортное средство в указанное водителем место. О факте ДТП автолюбитель не сообщил, а также не вызвал медиков, чтобы помочь пострадавшему пассажиру, к которому подходил, чтобы оценить его состояние», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Около четырех часов пострадавший пассажир пролежал на земле. Его обнаружили местные жители. Мужчину доставили в больницу, где он скончался. «В условиях неочевидности и в результате кропотливой работы, следователь установил картину произошедшего и получил неоспоримые доказательства причастности жителя Чебаркульского района к совершенным преступлениям. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркуле (Челябинская область) мужчина попал в ДТП, а после бросил умирать пострадавшего пассажира. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель задержан, в его отношении возбуждены уголовные дела. «После ДТП водитель по телефону обратился к своим знакомым за помощью. Приехавшие мужчины освободили его из-под автомобиля и отбуксировали транспортное средство в указанное водителем место. О факте ДТП автолюбитель не сообщил, а также не вызвал медиков, чтобы помочь пострадавшему пассажиру, к которому подходил, чтобы оценить его состояние», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Около четырех часов пострадавший пассажир пролежал на земле. Его обнаружили местные жители. Мужчину доставили в больницу, где он скончался. «В условиях неочевидности и в результате кропотливой работы, следователь установил картину произошедшего и получил неоспоримые доказательства причастности жителя Чебаркульского района к совершенным преступлениям. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в пресс-службе ведомства.