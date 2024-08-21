На территории Пролетарского района Ростовской области, где четвертые сутки пылает нефтебаза, прогремел очередной взрыв. О нем сообщают жители соседних городов.
«В Пролетарске произошел очередной взрыв. Зарево жители видели даже в соседнем Сальске», — заявляет telegram-канал «Новости Ростова».
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области. Ответ ожидается.
Пролетарск — город в Ростовской области России. Население составляет около 18 тысяч человек. 18 августа произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки беспилотников. На следующий день в городе ввели режим ЧС. Известно, что при тушении огня пострадал 41 пожарный.
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