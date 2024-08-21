21 августа 2024

Жители соседних городов увидели пожар в Пролетарске после прогремевшего взрыва. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне Березовского. Свердловская область, последствия пожара, пожар в промзоне
Зарево от пожара видно в соседних городах (фото из архива) Фото:

На территории Пролетарского района Ростовской области, где четвертые сутки пылает нефтебаза, прогремел очередной взрыв. О нем сообщают жители соседних городов.

«В Пролетарске произошел очередной взрыв. Зарево жители видели даже в соседнем Сальске», — заявляет telegram-канал «Новости Ростова».

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области. Ответ ожидается.

Пролетарск — город в Ростовской области России. Население составляет около 18 тысяч человек. 18 августа произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки беспилотников. На следующий день в городе ввели режим ЧС. Известно, что при тушении огня пострадал 41 пожарный.

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На территории Пролетарского района Ростовской области, где четвертые сутки пылает нефтебаза, прогремел очередной взрыв. О нем сообщают жители соседних городов. «В Пролетарске произошел очередной взрыв. Зарево жители видели даже в соседнем Сальске», — заявляет telegram-канал «Новости Ростова». URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области. Ответ ожидается. Пролетарск — город в Ростовской области России. Население составляет около 18 тысяч человек. 18 августа произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки беспилотников. На следующий день в городе ввели режим ЧС. Известно, что при тушении огня пострадал 41 пожарный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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