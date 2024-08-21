Жители соседних городов увидели пожар в Пролетарске после прогремевшего взрыва. Видео

22 августа 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Зарево от пожара видно в соседних городах (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории Пролетарского района Ростовской области, где четвертые сутки пылает нефтебаза, прогремел очередной взрыв. О нем сообщают жители соседних городов. «В Пролетарске произошел очередной взрыв. Зарево жители видели даже в соседнем Сальске», — заявляет telegram-канал «Новости Ростова». URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области. Ответ ожидается. Пролетарск — город в Ростовской области России. Население составляет около 18 тысяч человек. 18 августа произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки беспилотников. На следующий день в городе ввели режим ЧС. Известно, что при тушении огня пострадал 41 пожарный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Пролетарского района Ростовской области, где четвертые сутки пылает нефтебаза, прогремел очередной взрыв. О нем сообщают жители соседних городов. «В Пролетарске произошел очередной взрыв. Зарево жители видели даже в соседнем Сальске», — заявляет telegram-канал «Новости Ростова». URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области. Ответ ожидается. Пролетарск — город в Ростовской области России. Население составляет около 18 тысяч человек. 18 августа произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки беспилотников. На следующий день в городе ввели режим ЧС. Известно, что при тушении огня пострадал 41 пожарный.