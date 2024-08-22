Россиянам будет проще планировать самостоятельные путешествия

В России появились новые возможности для путешественников
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школа, география, глобус, путешествие, глобусы
Рост самостоятельных путешествий продолжится Фото:

Россиянам будет проще организовывать для себя самостоятельные путешествия по стране. С этой целью в России сейчас объединяются участники рынка цифрового туризма. Сначала в Ассоциацию туристических агрегаторов вступили такие сервисы, как МТС Travel, «Островок», «Туту» и Aviasales, а недавно к ним присоединился и сервис «Авито Путешествия».

«Мы давно взаимодействуем с коллегами по отрасли по вопросам, связанным с развитием рынка путешествий. Вступление в АТАГ и участие в повестке ассоциации позволяет этой работе стать более эффективной и направленной. Диалог между компаниями особенно важен, если учитывать, что рынок посуточного жилья и отелей быстро растет и к 2030 году превысит 1,5 трлн рублей», — рассказал URA.RU руководитель направления Артем Кромочкин.

Участники ассоциации совместно работают над улучшением сервисов для туристов, а также взаимодействуют с органами власти, чтобы оперативнее реагировать на рыночные тренды. Помимо этого, деятельность членов АТАГ подразумевает проведение исследований и популяризацию цифровых инструментов для путешествий.

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Россиянам будет проще организовывать для себя самостоятельные путешествия по стране. С этой целью в России сейчас объединяются участники рынка цифрового туризма. Сначала в Ассоциацию туристических агрегаторов вступили такие сервисы, как МТС Travel, «Островок», «Туту» и Aviasales, а недавно к ним присоединился и сервис «Авито Путешествия». «Мы давно взаимодействуем с коллегами по отрасли по вопросам, связанным с развитием рынка путешествий. Вступление в АТАГ и участие в повестке ассоциации позволяет этой работе стать более эффективной и направленной. Диалог между компаниями особенно важен, если учитывать, что рынок посуточного жилья и отелей быстро растет и к 2030 году превысит 1,5 трлн рублей», — рассказал URA.RU руководитель направления Артем Кромочкин. Участники ассоциации совместно работают над улучшением сервисов для туристов, а также взаимодействуют с органами власти, чтобы оперативнее реагировать на рыночные тренды. Помимо этого, деятельность членов АТАГ подразумевает проведение исследований и популяризацию цифровых инструментов для путешествий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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