Глава Чечни Рамзан Кадыров сфотографировался автоматом и трофейным флагом одной из бригад ВСУ. Соответствующие кадры он опубликовал в своем telegram-канале.
«Дорогой брат, боевой офицер и отважный командир батальона „Юг-АХМАТ“ МО РФ Муса Иблаев привез из зоны проведения специальной военной операции трофейный флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — отметил Кадыров под фото. На опубликованных кадрах глава Чечни держит конфискованный флаг и автомат.
Кадыров также отметил, что данный флаг был захвачен бойцами вверенного ему подразделения. Бойцы забрали его в ходе штурма опорного пункта ВСУ южнее села Новоандреевка на Ореховском направлении Запорожской области.
Ранее бойцы полка «АХМАТ-Чечня» и военнослужащие других подразделений российской армии освободили село Рыжевка на границе с Курской областью. По словам главы Чеченской Республики, эффективная работа российских военных позволила освободить населенный пункт всего за три дня.
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