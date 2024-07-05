Кадыров сделал фото, держа в руке автомат с трофейным флагом ВСУ

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Кадыров сфотографировался с трофейным флагом ВСУ
Кадыров сфотографировался с трофейным флагом ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сфотографировался автоматом и трофейным флагом одной из бригад ВСУ. Соответствующие кадры он опубликовал в своем telegram-канале. 

«Дорогой брат, боевой офицер и отважный командир батальона „Юг-АХМАТ“ МО РФ Муса Иблаев привез из зоны проведения специальной военной операции трофейный флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — отметил Кадыров под фото. На опубликованных кадрах глава Чечни держит конфискованный флаг и автомат. 

Кадыров показал трофейный флаг одного из батальонов бригады ВСУ
Кадыров показал трофейный флаг одного из батальонов бригады ВСУ
Фото:

Кадыров также отметил, что данный флаг был захвачен бойцами вверенного ему подразделения. Бойцы забрали его в ходе штурма опорного пункта ВСУ южнее села Новоандреевка на Ореховском направлении Запорожской области.

Ранее бойцы полка «АХМАТ-Чечня» и военнослужащие других подразделений российской армии освободили село Рыжевка на границе с Курской областью. По словам главы Чеченской Республики, эффективная работа российских военных позволила освободить населенный пункт всего за три дня.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сфотографировался автоматом и трофейным флагом одной из бригад ВСУ. Соответствующие кадры он опубликовал в своем telegram-канале.  «Дорогой брат, боевой офицер и отважный командир батальона „Юг-АХМАТ“ МО РФ Муса Иблаев привез из зоны проведения специальной военной операции трофейный флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — отметил Кадыров под фото. На опубликованных кадрах глава Чечни держит конфискованный флаг и автомат.  Кадыров также отметил, что данный флаг был захвачен бойцами вверенного ему подразделения. Бойцы забрали его в ходе штурма опорного пункта ВСУ южнее села Новоандреевка на Ореховском направлении Запорожской области. Ранее бойцы полка «АХМАТ-Чечня» и военнослужащие других подразделений российской армии освободили село Рыжевка на границе с Курской областью. По словам главы Чеченской Республики, эффективная работа российских военных позволила освободить населенный пункт всего за три дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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