Ермак: Россия ответит за удары по инфраструктуре Украины

26 августа 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Ермак заявил, что Запад должен разрешить Киеву бить по территории РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия получит ответ от Украины за удары по энергетическим объектом в стране, сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом он заявил после того, как российская сторона ударила по оборонно-промышленному комплексу и энергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаки ВСУ по Саратову и Курской области. Новость по теме Украина ударила беспилотниками по Саратову и Энгельсу. Фоторепортаж «Желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россиянам дорого — их инфраструктуры», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он добавил, что Западу необходимо дать разрешение для ВСУ бить вглубь российской территории. Ранее Минобороны РФ объявило об успешном выполнении задачи по нанесению удара по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины, которые поддерживали функционирование ОПК. Все запланированные для поражения цели были достигнуты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия получит ответ от Украины за удары по энергетическим объектом в стране, сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом он заявил после того, как российская сторона ударила по оборонно-промышленному комплексу и энергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаки ВСУ по Саратову и Курской области. «Желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россиянам дорого — их инфраструктуры», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он добавил, что Западу необходимо дать разрешение для ВСУ бить вглубь российской территории. Ранее Минобороны РФ объявило об успешном выполнении задачи по нанесению удара по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины, которые поддерживали функционирование ОПК. Все запланированные для поражения цели были достигнуты.