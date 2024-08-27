В Челябинске неадекват в майке и трусах кидался с лопатой на людей. Фото, видео

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Мужчина был вооружен лопатой Фото:

В Челябинске неадекватный мужчина, на котором были лишь майки и трусы, кидался с лопатой на прохожих. Буяна задержали сотрудники Росгвардии и доставили его в отдел полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города.

«Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции „Калининский“. Там ему вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали его в специализированное медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Инцидент произошел на улице Братьев Каширины в районе остановки «Поселок Бабушкина». Никто из очевидцев не пострадал.

Мужчину задержали сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии
Мужчину задержали сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии
Фото:

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В Челябинске неадекватный мужчина, на котором были лишь майки и трусы, кидался с лопатой на прохожих. Буяна задержали сотрудники Росгвардии и доставили его в отдел полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города. «Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции „Калининский“. Там ему вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали его в специализированное медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Инцидент произошел на улице Братьев Каширины в районе остановки «Поселок Бабушкина». Никто из очевидцев не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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