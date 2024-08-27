В Челябинске неадекват в майке и трусах кидался с лопатой на людей. Фото, видео

27 августа 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Мужчина был вооружен лопатой Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске неадекватный мужчина, на котором были лишь майки и трусы, кидался с лопатой на прохожих. Буяна задержали сотрудники Росгвардии и доставили его в отдел полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города. «Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции „Калининский“. Там ему вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали его в специализированное медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Инцидент произошел на улице Братьев Каширины в районе остановки «Поселок Бабушкина». Никто из очевидцев не пострадал. Мужчину задержали сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Фото: telegram-канал ЧП Челябинск Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске неадекватный мужчина, на котором были лишь майки и трусы, кидался с лопатой на прохожих. Буяна задержали сотрудники Росгвардии и доставили его в отдел полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города. «Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции „Калининский“. Там ему вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали его в специализированное медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Инцидент произошел на улице Братьев Каширины в районе остановки «Поселок Бабушкина». Никто из очевидцев не пострадал.