В Челябинске неадекватный мужчина, на котором были лишь майки и трусы, кидался с лопатой на прохожих. Буяна задержали сотрудники Росгвардии и доставили его в отдел полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города.
«Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции „Калининский“. Там ему вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали его в специализированное медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Инцидент произошел на улице Братьев Каширины в районе остановки «Поселок Бабушкина». Никто из очевидцев не пострадал.
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