Убитую на Маврикии преподавательницу из Челябинска привезли на родину

Похороны погибшей на Маврикии Залии Шамигуловой пройдут в городе Учалы
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Прощание с Александром Козловым. Екатеринбург, траур, гвоздики, прощание, похороны, траурное мероприятие, гвоздика
Дату похорон родственники Залии Шамигуловой решили не разглашать Фото:

Тело убитой на Маврикии 29-летней преподавательницы из Челябинска Залии Шамигуловой привезли домой. Ее похоронят на родине, в башкирском городе Учалы, сообщила 28 августа родственница убитой.

«Тело доставили, по поводу похорон пока ничего не могу сказать, потому что только-только привезли тело. Похороны мы проведем по нашим обычаям, все, как положено, все сделаем. Родственники решили, что мы не будем оглашать дату», — цитирует издание 74.RU тетю убитой.

Преподаватель из Челябинска Залия Шамигулова была убита на Маврикии. В убийстве сознался близкий друг 29-летний Пурявирсингх Сундур. Парень был влюблен в Шамигулову,, но она ответила, что свадьба не входит в ее планы. Тогда парень вывез ее в лес, где нанес несколько ударов ножом, а тело закопал.

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Тело убитой на Маврикии 29-летней преподавательницы из Челябинска Залии Шамигуловой привезли домой. Ее похоронят на родине, в башкирском городе Учалы, сообщила 28 августа родственница убитой. «Тело доставили, по поводу похорон пока ничего не могу сказать, потому что только-только привезли тело. Похороны мы проведем по нашим обычаям, все, как положено, все сделаем. Родственники решили, что мы не будем оглашать дату», — цитирует издание 74.RU тетю убитой. Преподаватель из Челябинска Залия Шамигулова была убита на Маврикии. В убийстве сознался близкий друг 29-летний Пурявирсингх Сундур. Парень был влюблен в Шамигулову,, но она ответила, что свадьба не входит в ее планы. Тогда парень вывез ее в лес, где нанес несколько ударов ножом, а тело закопал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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