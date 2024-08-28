Убитую на Маврикии преподавательницу из Челябинска привезли на родину

Похороны погибшей на Маврикии Залии Шамигуловой пройдут в городе Учалы

28 августа 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Дату похорон родственники Залии Шамигуловой решили не разглашать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тело убитой на Маврикии 29-летней преподавательницы из Челябинска Залии Шамигуловой привезли домой. Ее похоронят на родине, в башкирском городе Учалы, сообщила 28 августа родственница убитой. «Тело доставили, по поводу похорон пока ничего не могу сказать, потому что только-только привезли тело. Похороны мы проведем по нашим обычаям, все, как положено, все сделаем. Родственники решили, что мы не будем оглашать дату», — цитирует издание 74.RU тетю убитой. Преподаватель из Челябинска Залия Шамигулова была убита на Маврикии. В убийстве сознался близкий друг 29-летний Пурявирсингх Сундур. Парень был влюблен в Шамигулову,, но она ответила, что свадьба не входит в ее планы. Тогда парень вывез ее в лес, где нанес несколько ударов ножом, а тело закопал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело убитой на Маврикии 29-летней преподавательницы из Челябинска Залии Шамигуловой привезли домой. Ее похоронят на родине, в башкирском городе Учалы, сообщила 28 августа родственница убитой. «Тело доставили, по поводу похорон пока ничего не могу сказать, потому что только-только привезли тело. Похороны мы проведем по нашим обычаям, все, как положено, все сделаем. Родственники решили, что мы не будем оглашать дату», — цитирует издание 74.RU тетю убитой. Преподаватель из Челябинска Залия Шамигулова была убита на Маврикии. В убийстве сознался близкий друг 29-летний Пурявирсингх Сундур. Парень был влюблен в Шамигулову,, но она ответила, что свадьба не входит в ее планы. Тогда парень вывез ее в лес, где нанес несколько ударов ножом, а тело закопал.