Западные сценаристы обленились, причислив основателя Telegram Павла Дурова к мучителям детей, как когда-то причислили основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к насильникам. Такое заявление сделала главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«Ассанжа сделали насильником. Дурова — мучителем детей. Совсем обленились сценаристы», — заявила Симоньян в своем telegram-канале.
Симоньян также прокомментировала реакцию СМИ на ситуацию, описав её как «забавную». Она дополнила, что издания, по её мнению, наконец получили методичку по освещению событий.
Ассанж в прошлом десятилетии стал фигурантом расследования после обвинений в сексуальных преступлениях, поданых двумя женщинами. Основатель WikiLeaks категорически отрицал эти обвинения, считая их политически мотивированными. Подробнее о деятельности Ассанжа — в материале URA.RU.
Дуров был задержан во Франции, ему предъявили обвинение в десяти правонарушениях. Позже он был освобожден и внес залог в размере 5 млн евро, который запросил французский суд. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не был осведомлен о приезде Дурова в страну.
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