29 августа 2024

Челябинец отсудил у кафе Rostic`s 173 тысячи рублей за сломанные о кость зубы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальное открытие сети Rostic's в Свердловской области. Екатеринбург, перекус, фастфуд, обед, ростикс, rostics, rostic's, баскет
Часть крыла попалась челябинцу в роле, в составе которого указано филе Фото:

Советский райсуд Челябинска обязал компанию «Глобал Фуд Вокзал», которой принадлежит сеть ресторанов Rostic`s, выплатить мужчине 173 тысячи рублей за сломанные о куриную кость зубы. Об этом URA.RU 30 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Внаполнении ролла было указано куриное филе в кляре. Однако в процессе приема пищи была обнаружена локтевая часть крыла, которая попала на зубы истца и повредила их. Общая сумма присужденных потребителю денежных средств составила более 173 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре.

Кость попалась мужчине в роле с курицей. Прежде, чем пойти в суд, челябинец обращался в компанию с претензией о возмещении убытков. Однако его требования проигнорировали. Суд частично удовлетворил иск пострадавшего, признав нарушения компании.

В общую сумму вошли стоимость заказа (279 рублей), убытки на восстановление зубов, проценты за использование чужих средств, компенсация морального вреда и неустойка за нарушение сроков. «Глобал Фуд Вокзал» также обязали выплатить штраф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советский райсуд Челябинска обязал компанию «Глобал Фуд Вокзал», которой принадлежит сеть ресторанов Rostic`s, выплатить мужчине 173 тысячи рублей за сломанные о куриную кость зубы. Об этом URA.RU 30 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Внаполнении ролла было указано куриное филе в кляре. Однако в процессе приема пищи была обнаружена локтевая часть крыла, которая попала на зубы истца и повредила их. Общая сумма присужденных потребителю денежных средств составила более 173 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре. Кость попалась мужчине в роле с курицей. Прежде, чем пойти в суд, челябинец обращался в компанию с претензией о возмещении убытков. Однако его требования проигнорировали. Суд частично удовлетворил иск пострадавшего, признав нарушения компании. В общую сумму вошли стоимость заказа (279 рублей), убытки на восстановление зубов, проценты за использование чужих средств, компенсация морального вреда и неустойка за нарушение сроков. «Глобал Фуд Вокзал» также обязали выплатить штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...