Общество Здоровье Челябинец отсудил у кафе Rostic`s 173 тысячи рублей за сломанные о кость зубы 30 августа 2024 в 11:39 Размер текста - 17 + Часть крыла попалась челябинцу в роле, в составе которого указано филе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Советский райсуд Челябинска обязал компанию «Глобал Фуд Вокзал», которой принадлежит сеть ресторанов Rostic`s, выплатить мужчине 173 тысячи рублей за сломанные о куриную кость зубы. Об этом URA.RU 30 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Внаполнении ролла было указано куриное филе в кляре. Однако в процессе приема пищи была обнаружена локтевая часть крыла, которая попала на зубы истца и повредила их. Общая сумма присужденных потребителю денежных средств составила более 173 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре. Кость попалась мужчине в роле с курицей. Прежде, чем пойти в суд, челябинец обращался в компанию с претензией о возмещении убытков. Однако его требования проигнорировали. Суд частично удовлетворил иск пострадавшего, признав нарушения компании. В общую сумму вошли стоимость заказа (279 рублей), убытки на восстановление зубов, проценты за использование чужих средств, компенсация морального вреда и неустойка за нарушение сроков. «Глобал Фуд Вокзал» также обязали выплатить штраф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Советский райсуд Челябинска обязал компанию «Глобал Фуд Вокзал», которой принадлежит сеть ресторанов Rostic`s, выплатить мужчине 173 тысячи рублей за сломанные о куриную кость зубы. Об этом URA.RU 30 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Внаполнении ролла было указано куриное филе в кляре. Однако в процессе приема пищи была обнаружена локтевая часть крыла, которая попала на зубы истца и повредила их. Общая сумма присужденных потребителю денежных средств составила более 173 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре. Кость попалась мужчине в роле с курицей. Прежде, чем пойти в суд, челябинец обращался в компанию с претензией о возмещении убытков. Однако его требования проигнорировали. Суд частично удовлетворил иск пострадавшего, признав нарушения компании. В общую сумму вошли стоимость заказа (279 рублей), убытки на восстановление зубов, проценты за использование чужих средств, компенсация морального вреда и неустойка за нарушение сроков. «Глобал Фуд Вокзал» также обязали выплатить штраф. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям