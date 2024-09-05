По Екатеринбургу гоняет спорткар как из голливудского фильма. Фото

В Екатеринбурге заметили британский Aston Martin Vantage
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена такой машины начинается от 14 млн рублей Фото:

Горожане не перестают удивляться дорогим машинам, которые ездят по улицам Екатеринбурга. Так, недавно уральцы заметили британский Aston Martin Vantage из фильма «Бесконечность» с актером Марком Уолбергом. Фото машины то и дело появляются в соцсетях.

Двухместный спорткар премиум класса имеет бензиновый двигатель мощностью от 422 до 612 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. Цена Aston Martin Vantage начинается от 14 млн рублей в зависимости от комплектации и опций.

Ранее екатеринбуржцы видели на дорогах японский спорткар героя «Форсажа». Nissan GT-R стоимостью от 7,9 млн рублей может разгоняться за 2,8 секунды. В следующем году машина исчезнет из производства.

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Горожане не перестают удивляться дорогим машинам, которые ездят по улицам Екатеринбурга. Так, недавно уральцы заметили британский Aston Martin Vantage из фильма «Бесконечность» с актером Марком Уолбергом. Фото машины то и дело появляются в соцсетях. Двухместный спорткар премиум класса имеет бензиновый двигатель мощностью от 422 до 612 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. Цена Aston Martin Vantage начинается от 14 млн рублей в зависимости от комплектации и опций. Ранее екатеринбуржцы видели на дорогах японский спорткар героя «Форсажа». Nissan GT-R стоимостью от 7,9 млн рублей может разгоняться за 2,8 секунды. В следующем году машина исчезнет из производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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