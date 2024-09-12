Политика Путин объявил о встрече с Си Цзиньпином 12 сентября 2024 в 15:12 Размер текста - 17 + Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин объявил о встрече с председателем Китая Си Цзиньпином на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года. Глава государства рассказал об этом на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Константиновском дворце. «Жду в России, в Казани нашего и моего друга, председателя КНР господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались», — заявил Путин. Он также пожелал всего наилучшего главе Китая. Стенограмма с их встречи опубликована на официальном сайте Кремля. Ранее президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург для встречи с представителями стран БРИКС. Первая встреча назначена с теми, кто руководит вопросами безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин объявил о встрече с председателем Китая Си Цзиньпином на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года. Глава государства рассказал об этом на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Константиновском дворце. «Жду в России, в Казани нашего и моего друга, председателя КНР господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались», — заявил Путин. Он также пожелал всего наилучшего главе Китая. Стенограмма с их встречи опубликована на официальном сайте Кремля. Ранее президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург для встречи с представителями стран БРИКС. Первая встреча назначена с теми, кто руководит вопросами безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям