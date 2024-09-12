Путин объявил о встрече с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин объявил о встрече с председателем Китая Си Цзиньпином на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года. Глава государства рассказал об этом на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Константиновском дворце.
«Жду в России, в Казани нашего и моего друга, председателя КНР господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались», — заявил Путин. Он также пожелал всего наилучшего главе Китая. Стенограмма с их встречи опубликована на официальном сайте Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург для встречи с представителями стран БРИКС. Первая встреча назначена с теми, кто руководит вопросами безопасности.
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