Путин объявил о встрече с Си Цзиньпином

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином Фото:

Президент РФ Владимир Путин объявил о встрече с председателем Китая Си Цзиньпином на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года. Глава государства рассказал об этом на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Константиновском дворце.

«Жду в России, в Казани нашего и моего друга, председателя КНР господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались», — заявил Путин. Он также пожелал всего наилучшего главе Китая. Стенограмма с их встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург для встречи с представителями стран БРИКС. Первая встреча назначена с теми, кто руководит вопросами безопасности.

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Президент РФ Владимир Путин объявил о встрече с председателем Китая Си Цзиньпином на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года. Глава государства рассказал об этом на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Константиновском дворце. «Жду в России, в Казани нашего и моего друга, председателя КНР господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались», — заявил Путин. Он также пожелал всего наилучшего главе Китая. Стенограмма с их встречи опубликована на официальном сайте Кремля. Ранее президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург для встречи с представителями стран БРИКС. Первая встреча назначена с теми, кто руководит вопросами безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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