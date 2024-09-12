Политика Путин прибыл в Петербург, чтобы встретиться с представителями стран БРИКС 12 сентября 2024 в 13:17 Размер текста - 17 + Владимир Путин 12 сентября работает в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин начал рабочий день в Санкт-Петербурге. У российского лидера запланирована встреча с представителями стран БРИКС. «Путин начинает большой рабочий день в Санкт-Петербурге. Первая встреча — с высокими представителями государств БРИКС, которые курируют вопросы безопасности», — передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Встреча проходит в Константиновском дворце. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин начал рабочий день в Санкт-Петербурге. У российского лидера запланирована встреча с представителями стран БРИКС. «Путин начинает большой рабочий день в Санкт-Петербурге. Первая встреча — с высокими представителями государств БРИКС, которые курируют вопросы безопасности», — передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Встреча проходит в Константиновском дворце. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям