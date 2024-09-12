Путин прибыл в Петербург, чтобы встретиться с представителями стран БРИКС

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин 12 сентября работает в Санкт-Петербурге Фото:

Президент России Владимир Путин начал рабочий день в Санкт-Петербурге. У российского лидера запланирована встреча с представителями стран БРИКС.

«Путин начинает большой рабочий день в Санкт-Петербурге. Первая встреча — с высокими представителями государств БРИКС, которые курируют вопросы безопасности», — передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Встреча проходит в Константиновском дворце.

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Президент России Владимир Путин начал рабочий день в Санкт-Петербурге. У российского лидера запланирована встреча с представителями стран БРИКС. «Путин начинает большой рабочий день в Санкт-Петербурге. Первая встреча — с высокими представителями государств БРИКС, которые курируют вопросы безопасности», — передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Встреча проходит в Константиновском дворце.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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