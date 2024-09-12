12 сентября 2024

Три пермских микрорайона на сутки оставят без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей просят сделать запасы воды
Жителей просят сделать запасы воды Фото:

В пермских микрорайонах Молодежный, Энергетик и Январский отключат воду с 21 по 22 сентября. Об этом сообщил «Новогор Прикамье» на своем сайте.

«С 09:00 21 сентября 2024 года до 11:00 22 сентября 2024 года будет отключен участок магистрального водовода для ремонтных работ по адресу улица Академика Веденеева, 100. Воды не будет в микрорайонах Молодежный, Энергетик и Январский», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на этом участке будут менять задвижки и подключать временный водопровод. Такие работы нужны для проведения дальнейшего капитального ремонта магистрального водопровода. А в случае аварии новые задвижки позволят отключать воду у меньшего количества домов и быстро локализовать утечку. Жителей микрорайонов просят сделать запасы воды. Также на время отключения планируется привозить воду в автоцистернах.

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В пермских микрорайонах Молодежный, Энергетик и Январский отключат воду с 21 по 22 сентября. Об этом сообщил «Новогор Прикамье» на своем сайте. «С 09:00 21 сентября 2024 года до 11:00 22 сентября 2024 года будет отключен участок магистрального водовода для ремонтных работ по адресу улица Академика Веденеева, 100. Воды не будет в микрорайонах Молодежный, Энергетик и Январский», — сказано в сообщении. Уточняется, что на этом участке будут менять задвижки и подключать временный водопровод. Такие работы нужны для проведения дальнейшего капитального ремонта магистрального водопровода. А в случае аварии новые задвижки позволят отключать воду у меньшего количества домов и быстро локализовать утечку. Жителей микрорайонов просят сделать запасы воды. Также на время отключения планируется привозить воду в автоцистернах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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