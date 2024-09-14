Солдаты ВСУ отказались выполнять самоубийственный приказ и сдались в плен

14 сентября 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования и сдаются в плен ВС РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ на дзержинском направлении в ДНР решили сдаться в плен российским военным, так как их командование не дало разрешение отступать, а дало самоубийственный приказ лечь бойцам на землю, чтобы спастись от пулеметного огня ВС РФ. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин. «Благодаря радиоперехвату удалось выяснить, что личный состав украинских боевиков <…> готов отступать со своих позиций, но [командование ВСУ] дает пустые обещания помощи с разведкой и приказывает держать позиции. По словам украинских боевиков сделать это не представляется возможным, поэтому, не дожидаясь приказа, они самовольно покидают позиции и тем самым сохраняют себе жизнь», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале, передает «Лента.ру». Российские солдаты узнали об обстановке, в которую попали солдаты ВСУ и сбросили им листовки с предложением о сдаче. Солдаты ВСУ периодически сдаются в плен военным ВС РФ. Только на курском направлении за последние дни сдались около 200 солдат ВСУ, передает Mash. Военкоры «Русской весны» на днях опубликовали видео, на котором украинские бойцы благодарили солдат ВС РФ за сохраненные жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ на дзержинском направлении в ДНР решили сдаться в плен российским военным, так как их командование не дало разрешение отступать, а дало самоубийственный приказ лечь бойцам на землю, чтобы спастись от пулеметного огня ВС РФ. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин. «Благодаря радиоперехвату удалось выяснить, что личный состав украинских боевиков <…> готов отступать со своих позиций, но [командование ВСУ] дает пустые обещания помощи с разведкой и приказывает держать позиции. По словам украинских боевиков сделать это не представляется возможным, поэтому, не дожидаясь приказа, они самовольно покидают позиции и тем самым сохраняют себе жизнь», — написал Борис Рожин в своем telegram-канале, передает «Лента.ру». Российские солдаты узнали об обстановке, в которую попали солдаты ВСУ и сбросили им листовки с предложением о сдаче. Солдаты ВСУ периодически сдаются в плен военным ВС РФ. Только на курском направлении за последние дни сдались около 200 солдат ВСУ, передает Mash. Военкоры «Русской весны» на днях опубликовали видео, на котором украинские бойцы благодарили солдат ВС РФ за сохраненные жизни.