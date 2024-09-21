21 сентября 2024
20 сентября 2024

В Артемовске пенсионерку два года не могут переселить из разваливающегося дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание признали аварийным два года назад (архивное фото)
Здание признали аварийным два года назад (архивное фото) Фото:

В Артемовске (Свердловская область) пенсионерка два года ждет переселения из дома 1923 года постройки. В 2022 году здание признали аварийным из-за разрушения конструкций, отсутствия воды и неисправности печного оборудования. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России.

«Женщина проживает в деревянном доме 1923 года постройки, который два года назад был признан аварийным… Несмотря на решение суда, обязавшее предоставить ей благоустроенное жилье, до настоящего времени права женщины не реализованы… Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ранее пенсионерке предложили квартиру на третьем этаже дома без лифтов, но пожилая женщина была вынуждена отказаться. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении прав свердловчанки. Он также поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

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В Артемовске (Свердловская область) пенсионерка два года ждет переселения из дома 1923 года постройки. В 2022 году здание признали аварийным из-за разрушения конструкций, отсутствия воды и неисправности печного оборудования. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России. «Женщина проживает в деревянном доме 1923 года постройки, который два года назад был признан аварийным… Несмотря на решение суда, обязавшее предоставить ей благоустроенное жилье, до настоящего времени права женщины не реализованы… Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее пенсионерке предложили квартиру на третьем этаже дома без лифтов, но пожилая женщина была вынуждена отказаться. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении прав свердловчанки. Он также поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о результатах проверки и принятом по ее итогам решении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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