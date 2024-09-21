В Артемовске пенсионерку два года не могут переселить из разваливающегося дома

В Артемовске (Свердловская область) пенсионерка два года ждет переселения из дома 1923 года постройки. В 2022 году здание признали аварийным из-за разрушения конструкций, отсутствия воды и неисправности печного оборудования. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России.
«Женщина проживает в деревянном доме 1923 года постройки, который два года назад был признан аварийным… Несмотря на решение суда, обязавшее предоставить ей благоустроенное жилье, до настоящего времени права женщины не реализованы… Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ранее пенсионерке предложили квартиру на третьем этаже дома без лифтов, но пожилая женщина была вынуждена отказаться. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении прав свердловчанки. Он также поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о результатах проверки и принятом по ее итогам решении.
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