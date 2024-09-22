ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики Украины

Российские военные вновь ударили по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины», — уточнили в министерстве. В ведомстве отметили, что также были поражены цеха по производству беспилотников и военные аэродромы.
Накануне солдаты ВС РФ также атаковали энергообъекты Украины, передает «Национальная служба новостей». На днях в Еврокомиссии отмечали, что Киев лишился более половины объектов энергетической инфраструктуры с начала российской спецоперации.
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