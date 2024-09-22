ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики Украины

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ВС РФ атаковали энергообъекты Украины (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные вновь ударили по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины», — уточнили в министерстве. В ведомстве отметили, что также были поражены цеха по производству беспилотников и военные аэродромы.

Накануне солдаты ВС РФ также атаковали энергообъекты Украины, передает «Национальная служба новостей». На днях в Еврокомиссии отмечали, что Киев лишился более половины объектов энергетической инфраструктуры с начала российской спецоперации.

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Российские военные вновь ударили по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины», — уточнили в министерстве. В ведомстве отметили, что также были поражены цеха по производству беспилотников и военные аэродромы. Накануне солдаты ВС РФ также атаковали энергообъекты Украины, передает «Национальная служба новостей». На днях в Еврокомиссии отмечали, что Киев лишился более половины объектов энергетической инфраструктуры с начала российской спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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