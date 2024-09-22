В мире Украина ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики Украины 22 сентября 2024 в 14:09 Размер текста - 17 + ВС РФ атаковали энергообъекты Украины (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные вновь ударили по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины», — уточнили в министерстве. В ведомстве отметили, что также были поражены цеха по производству беспилотников и военные аэродромы. Накануне солдаты ВС РФ также атаковали энергообъекты Украины, передает «Национальная служба новостей». На днях в Еврокомиссии отмечали, что Киев лишился более половины объектов энергетической инфраструктуры с начала российской спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные вновь ударили по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины», — уточнили в министерстве. В ведомстве отметили, что также были поражены цеха по производству беспилотников и военные аэродромы. Накануне солдаты ВС РФ также атаковали энергообъекты Украины, передает «Национальная служба новостей». На днях в Еврокомиссии отмечали, что Киев лишился более половины объектов энергетической инфраструктуры с начала российской спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям