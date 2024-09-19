В ЕК заявили, что Украина потеряла половину мощностей в энергетике

19 сентября 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Украина лишилась энергетических объектов, которые поставляли электроэнергию на 9 ГВт Фото: Илья Московец © URA.RU В Еврокомиссии посчитали, что Украина к настоящему моменту лишилась более половины объектов энергетической инфраструктуры. Киев может остаться в этом году без отопления и водоснабжения. «Половина энергетической инфраструктуры Украины была разрушена. Выведены из строя мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт», — отмечается в документе. Сообщение передает РИА Новости. В ЕК добавили, что намерены к этой зиме предоставить Украине 4,5 ГВт энергии, увеличив экспорт. Накануне в Минобороны РФ проинформировали, что солдаты ВС РФ вновь поразили украинские энергообъекты, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны, передает MK.RU . Американский журналист Фарид Закария писал, что из-за частых отключений электричества жители вынуждены покидать Киев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Еврокомиссии посчитали, что Украина к настоящему моменту лишилась более половины объектов энергетической инфраструктуры. Киев может остаться в этом году без отопления и водоснабжения. «Половина энергетической инфраструктуры Украины была разрушена. Выведены из строя мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт», — отмечается в документе. Сообщение передает РИА Новости. В ЕК добавили, что намерены к этой зиме предоставить Украине 4,5 ГВт энергии, увеличив экспорт. Накануне в Минобороны РФ проинформировали, что солдаты ВС РФ вновь поразили украинские энергообъекты, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны, передает MK.RU. Американский журналист Фарид Закария писал, что из-за частых отключений электричества жители вынуждены покидать Киев.