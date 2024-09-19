В ЕК заявили, что Украина потеряла половину мощностей в энергетике

В Еврокомиссии посчитали, что Украина к настоящему моменту лишилась более половины объектов энергетической инфраструктуры. Киев может остаться в этом году без отопления и водоснабжения.
«Половина энергетической инфраструктуры Украины была разрушена. Выведены из строя мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт», — отмечается в документе. Сообщение передает РИА Новости. В ЕК добавили, что намерены к этой зиме предоставить Украине 4,5 ГВт энергии, увеличив экспорт.
Накануне в Минобороны РФ проинформировали, что солдаты ВС РФ вновь поразили украинские энергообъекты, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны, передает MK.RU. Американский журналист Фарид Закария писал, что из-за частых отключений электричества жители вынуждены покидать Киев.
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В Еврокомиссии посчитали, что Украина к настоящему моменту лишилась более половины объектов энергетической инфраструктуры. Киев может остаться в этом году без отопления и водоснабжения. «Половина энергетической инфраструктуры Украины была разрушена. Выведены из строя мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт», — отмечается в документе. Сообщение передает РИА Новости. В ЕК добавили, что намерены к этой зиме предоставить Украине 4,5 ГВт энергии, увеличив экспорт. Накануне в Минобороны РФ проинформировали, что солдаты ВС РФ вновь поразили украинские энергообъекты, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны, передает MK.RU. Американский журналист Фарид Закария писал, что из-за частых отключений электричества жители вынуждены покидать Киев.