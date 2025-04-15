Якушев проверил, как поддерживают бойцов СВО в Марий Эл

В Марий Эл для участников СВО предусмотрены единовременные выплаты, помощь в трудоустройстве и профессиональном обучении. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев секретарю Генсовета «Единой России» Владимиру Якушеву, прибывшему в Йошкар-Олу, чтобы проверить ход реализации проектов ЕР.
«В Марий Эл действует комплексная система поддержки бойцов и их семей. Участникам СВО предоставляются единовременные выплаты в размере до трех миллионов рублей, помощь в трудоустройстве и доступ к программам профессионального роста», — заявил Зайцев. Его слова опубликованы на официальном сайте ЕР. Он также добавил, что с 1 апреля в регионе начал работу федеральный чат поддержки, который функционирует круглосуточно.
В целом в рамках помощи участникам ВСУ разработано более 50 различных мероприятий. К ним относятся услуги бесплатной юридической помощи, программы медицинской реабилитации, компенсации за жилищно-коммунальные услуги и многое другое.
Якушев, в свою очередь, подчеркнул необходимость продолжения работы в этом направлении для обеспечения максимально доступной поддержки каждому бойцу. Он отметил, что на федеральном уровне по инициативе и при участии партии было принято около 130 законов. Сейчас этой теме уделяется пристальное внимание — под нее был выделен отдельный блок в народной программе.
Помимо этого, Юрий Зайцев сообщил о строительстве и реконструкции школ в регионе. Он отметил, что реализация народной программы ЕР в республике — важный шаг к повышению качества жизни. В рамках партпроекта «Новая школа» уже завершено строительство блоков на 725 мест в поселке Руэм и открыта школа на 1100 мест в Йошкар-Оле. В 2025 году запланирован ремонт 10 зданий в девяти школах, а также капитальный ремонт девяти школ, двух детсадов и учебных корпусов, на что выделено свыше миллиарда рублей.
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