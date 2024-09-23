В Свердловской области пойдет мокрый снег

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Ближайшие дни будут ветреными и с осадками Фото:

В Свердловской области ближайшие три дня будут холодными, местами пройдет мокрый снег. Такой прогноз предоставили синоптики «Уральского гидрометцентра».

«В ближайшие ночи, 24—26 сентября, вероятны заморозки 0,-5 градусов, местами температура достигнет +3 градусов. Днем 24—25 сентября будет холодно (+6…11 градусов). 24 сентября еще вероятны небольшие осадки: дождь, ночью кое-где с мокрым снегом», — предупредили метеорологи в своем официальном telegram-канале.

Ранее в региональном ГУ МЧС предупредили о сильном ветре 24 сентября. Порывы достигнут 17 метров в секунду. Спасатели рекомендовали свердловчанам оставаться дома, не парковать автомобили возле деревьев и не находиться рядом с линиями электропередач.

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В Свердловской области ближайшие три дня будут холодными, местами пройдет мокрый снег. Такой прогноз предоставили синоптики «Уральского гидрометцентра». «В ближайшие ночи, 24—26 сентября, вероятны заморозки 0,-5 градусов, местами температура достигнет +3 градусов. Днем 24—25 сентября будет холодно (+6…11 градусов). 24 сентября еще вероятны небольшие осадки: дождь, ночью кое-где с мокрым снегом», — предупредили метеорологи в своем официальном telegram-канале. Ранее в региональном ГУ МЧС предупредили о сильном ветре 24 сентября. Порывы достигнут 17 метров в секунду. Спасатели рекомендовали свердловчанам оставаться дома, не парковать автомобили возле деревьев и не находиться рядом с линиями электропередач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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