В Свердловской области пойдет мокрый снег

В Свердловской области ближайшие три дня будут холодными, местами пройдет мокрый снег. Такой прогноз предоставили синоптики «Уральского гидрометцентра».
«В ближайшие ночи, 24—26 сентября, вероятны заморозки 0,-5 градусов, местами температура достигнет +3 градусов. Днем 24—25 сентября будет холодно (+6…11 градусов). 24 сентября еще вероятны небольшие осадки: дождь, ночью кое-где с мокрым снегом», — предупредили метеорологи в своем официальном telegram-канале.
Ранее в региональном ГУ МЧС предупредили о сильном ветре 24 сентября. Порывы достигнут 17 метров в секунду. Спасатели рекомендовали свердловчанам оставаться дома, не парковать автомобили возле деревьев и не находиться рядом с линиями электропередач.
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