У России появился шанс надолго «привязать» к себе другие страны

Россия получила шанс «привязать» к себе другие страны с помощью атомной энергии

26 сентября 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Россия имеет шанс надолго привязать к себе другие страны с помощью ядерной энергетики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Развитие атомной энергетики — это возможность «привязать» к себе другие страны. Как объяснил в интервью URA.RU завсектором «Экономическое сотрудничество, торговля, инфраструктура и энергетика» экспертного совета по вопросам участия РФ в объединении БРИКС ВШЭ Владимир Зуев, это связано с долгосрочностью контрактов в этой сфере и невозможностью одномоментно отказаться от их исполнения. «Контракты на возведение АЭС имеют долгосрочный характер: это поставка атомных реакторов, запуск станции, ее обслуживание, поставка урана для работы АЭС, захоронение отработанных материалов. Это позволяет обеспечить приток прибыли минимум на 25 лет вперед, тогда как от поставки углеводородов можно отказаться в любой момент. В атомной энергетике так легко нарушить договоренности невозможно», — подчеркнул Зуев. Таким образом, убежден эксперт, создается крепкая привязка потребителя к российской атомной отрасли. «Для России как лидера в этой сфере, это выгодное и перспективное направление, которое дополнит углеводородную энергетическую стратегию», — убежден эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Развитие атомной энергетики — это возможность «привязать» к себе другие страны. Как объяснил в интервью URA.RU завсектором «Экономическое сотрудничество, торговля, инфраструктура и энергетика» экспертного совета по вопросам участия РФ в объединении БРИКС ВШЭ Владимир Зуев, это связано с долгосрочностью контрактов в этой сфере и невозможностью одномоментно отказаться от их исполнения. «Контракты на возведение АЭС имеют долгосрочный характер: это поставка атомных реакторов, запуск станции, ее обслуживание, поставка урана для работы АЭС, захоронение отработанных материалов. Это позволяет обеспечить приток прибыли минимум на 25 лет вперед, тогда как от поставки углеводородов можно отказаться в любой момент. В атомной энергетике так легко нарушить договоренности невозможно», — подчеркнул Зуев. Таким образом, убежден эксперт, создается крепкая привязка потребителя к российской атомной отрасли. «Для России как лидера в этой сфере, это выгодное и перспективное направление, которое дополнит углеводородную энергетическую стратегию», — убежден эксперт.