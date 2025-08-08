В Дагестане освободили двух заложниц

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который удерживал в заложниках двух женщин
В Дагестане сотрудники Росгвардии и полицейские освободили двух женщин, удерживаемых в заложниках в селе Тарумовского района. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Взятые в заложники женщины освобождены при участии спецназа Росгвардии в Дагестане», — написали в официальном telegram-канале ведомства. По данным Росгвардии, 62-летний житель поселка вооружился охотничьим ружьем и захватил бывшую супругу и ее сестру.

Мужчина требовал присутствия судьи и представителя прокуратуры для урегулирования имущественных споров, возникших после развода. В процессе переговоров преступник отпустил одну из заложниц, вторую удалось освободить в ходе активной фазы спецоперации.

Злоумышленник был обезврежен и задержан на месте происшествия, после чего его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как отметили в ведомстве, обе женщины не пострадали и медицинская помощь им не понадобилась.

