В Дагестане освободили двух заложниц

В Дагестане сотрудники Росгвардии и полицейские освободили двух женщин, удерживаемых в заложниках в селе Тарумовского района. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.
«Взятые в заложники женщины освобождены при участии спецназа Росгвардии в Дагестане», — написали в официальном telegram-канале ведомства. По данным Росгвардии, 62-летний житель поселка вооружился охотничьим ружьем и захватил бывшую супругу и ее сестру.
Мужчина требовал присутствия судьи и представителя прокуратуры для урегулирования имущественных споров, возникших после развода. В процессе переговоров преступник отпустил одну из заложниц, вторую удалось освободить в ходе активной фазы спецоперации.
Злоумышленник был обезврежен и задержан на месте происшествия, после чего его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как отметили в ведомстве, обе женщины не пострадали и медицинская помощь им не понадобилась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.