Инсайдер заявил, что запустить ракеты по Израилю приказал верховный лидер Хаменеи

Reuters: ракеты по Израилю приказал верховный лидер Хаменеи
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
Израиль атаковал Иран более чем 400 ракет Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи лично отдал приказ о ракетном обстреле Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Приказ Ирану запустить ракеты по Израилю отдал верховный лидер Хаменеи», — говорится в сообщении агентства.

Ранее Иран выпустил по Израилю более 400 ракет. На территории страны объявлен сигнал тревоги.

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Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи лично отдал приказ о ракетном обстреле Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника. «Приказ Ирану запустить ракеты по Израилю отдал верховный лидер Хаменеи», — говорится в сообщении агентства. Ранее Иран выпустил по Израилю более 400 ракет. На территории страны объявлен сигнал тревоги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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