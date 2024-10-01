Инсайдер заявил, что запустить ракеты по Израилю приказал верховный лидер Хаменеи

Израиль атаковал Иран более чем 400 ракет
новость из сюжетаИран атаковал Израиль сотнями ракет
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи лично отдал приказ о ракетном обстреле Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
«Приказ Ирану запустить ракеты по Израилю отдал верховный лидер Хаменеи», — говорится в сообщении
Ранее Иран выпустил по Израилю более 400 ракет. На территории страны объявлен сигнал тревоги.
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