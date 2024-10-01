Инсайдер заявил, что запустить ракеты по Израилю приказал верховный лидер Хаменеи

Reuters: ракеты по Израилю приказал верховный лидер Хаменеи

01 октября 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Израиль атаковал Иран более чем 400 ракет Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи лично отдал приказ о ракетном обстреле Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника. «Приказ Ирану запустить ракеты по Израилю отдал верховный лидер Хаменеи», — говорится в сообщении агентства . Ранее Иран выпустил по Израилю более 400 ракет. На территории страны объявлен сигнал тревоги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи лично отдал приказ о ракетном обстреле Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника. «Приказ Ирану запустить ракеты по Израилю отдал верховный лидер Хаменеи», — говорится в сообщении агентства. Ранее Иран выпустил по Израилю более 400 ракет. На территории страны объявлен сигнал тревоги.