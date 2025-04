Зомби не главная угроза: о чем второй сезон «Одни из нас» («The Last of Us»)

Состоялась премьера второго сезона сериала «Одни из нас» («The Last of Us»)

19 апреля 2025 в 15:25 Размер текста - 17 +

Первая серия второго сезона сериала «Одни из нас» вышла на экраны 13 апреля 2025 Фото: Кадр из сериала «Одни из нас» реж. Нил Дракманн (2023) © URA.RU В первой половине апреля 2025 года на экраны вернулся один из самых ожидаемых сериалов последних лет — «Одни из нас» (оригинальное название The Last of Us). Первая серия уже доступна на HBO Max, а 20 апреля зрители увидят вторую серию нового сезона. Чего ожидать от продолжения истории Джоэла и Элли, какие сюрпризы готовят создатели, а также о том, где и когда смотреть сериал — подробнее в материале URA.RU. История адаптации культовой игры «The Last of Us» «Одни из нас» — это американский постапокалиптический драматический телесериал, созданный на основе одноимённой компьютерной игры, разработанной студией Naughty Dog в 2013 году. Игра рассказывает историю пандемии мутировавшего грибка кордицепс, который превращает людей в агрессивных зомбиподобных существ. Действие игры разворачивается в постапокалиптических США спустя 20 лет после начала пандемии. В центре сюжета — контрабандист Джоэл Миллер, который получает задание сопроводить 14-летнюю девочку Элли через разрушенную страну. Элли обладает уникальной особенностью — она невосприимчива к грибковой инфекции, что делает ее потенциальным ключом к созданию вакцины. The Last of Us получила восторженные отзывы критиков и игроков, была удостоена множества наград, включая титул «Игра года» от многих изданий. Особое признание получили проработанные персонажи, эмоциональная история и высокое качество повествования. О чем первый сезон сериала «Одни из нас» Опасных монстров во вселенной «The Last of Us» называют «щелкунами» Фото: Кадр из сериала «Одни из нас» реж. Нил Дракманн (2023) © URA.RU Премьера первого сезона «Одни из нас» состоялась 15 января 2023 года на канале HBO. Сезон состоял из девяти эпизодов и стал первым телесериалом HBO, основанным на видеоигре. Главные роли исполнили Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рамзи (Элли). Именно их актерский дуэт стал одним из главных козырей сериала — критики отмечали великолепную «химию» между актерами, несмотря на значительную разницу в возрасте. Кроме них, в первом сезоне снялись Гэбриел Луна (Томми, брат Джоэла), Мерл Дэндридж (Марлин), Анна Торв (Тесс), Ник Офферман (Билл) и Мюррей Бартлетт (Фрэнк). Шоураннерами и исполнительными продюсерами сериала выступили Крейг Мейзин (создатель «Чернобыля») и Нил Дракманн (креативный директор оригинальной игры). Музыку к сериалу написал Густаво Сантаолалья — тот же композитор, который работал над саундтреком к игре. Первый сезон получил восторженные отзывы критиков, которые высоко оценили актерскую игру, сценарий, работу художников-постановщиков и музыку. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сериал имеет рейтинг 96% на основе 476 рецензий со средним баллом 8,75 из 10. Metacritic дал сериалу 84 балла из 100 возможных на основании 43 обзоров критиков, что означает «всеобщее признание». Многие критики назвали «Одни из нас» лучшей телевизионной адаптацией видеоигры в истории. Марк Делейни из GameSpot даже сказал, что это «похоже на начало новой эры» в этом жанре. Сериал был номинирован на 24 премии «Эмми» в 2023 году. Сюжет первого сезона в целом повторяет историю первой игры: Джоэла нанимают, чтобы тайно вывезти Элли из карантинной зоны в Бостоне. По пути они сталкиваются с различными опасностями, от зараженных до бандитов и военных. Постепенно между героями устанавливается эмоциональная связь, и Джоэл начинает видеть в Элли замену своей погибшей дочери Саре. Ранняя версия игры называлась Mankind, и все заражённые в ней были женщинами Фото: Кадр из сериала «Одни из нас» реж. Нил Дракманн (2023) © URA.RU Финал первого сезона был эмоциональным и противоречивым: узнав, что для создания вакцины Элли придется умереть, Джоэл устраивает бойню в больнице «Цикад» (повстанческой группировки, ищущей лекарство), убивает врачей и спасает девочку. Затем он лжёт Элли, говоря, что у «Цикад» было много других иммунных людей, но они не смогли создать вакцину. Сезон заканчивается тем, что Элли требует от Джоэла поклясться, что его история правдива, и он клянется. Элли отвечает простым «Хорошо», но её лицо выражает сомнение. Второй сезон «Одни из нас»: выход серий, сюжет, актерский состав Главное роли в сериалы исполнили талантливые актеры: Педро Паскаль и Белла Рамзи Фото: Кадр из сериала «Одни из нас» реж. Нил Дракманн (2023) © URA.RU Второй сезон «Одни из нас» был официально анонсирован HBO 27 января 2023 года, всего через две недели после премьеры первого сезона. Однако из-за забастовок Гильдии сценаристов и Гильдии актёров в 2023 году производство было отложено, и фанатам пришлось ждать продолжения два года. Дата выхода и производство Премьера первой серии второго сезона состоялась 13 апреля 2025 года. Всего во втором сезоне будет семь эпизодов, которые будут выходить еженедельно по воскресеньям: 1 серия — 13 апреля 2025

2 серия — 20 апреля 2025

3 серия — 27 апреля 2025

4 серия — 4 мая 2025

5 серия — 11 мая 2025

6 серия — 18 мая 2025

7 серия — 25 мая 2025 Съемки второго сезона проходили в Британской Колумбии (Канада) с февраля по август 2024 года. К команде режиссеров присоединились Кейт Херрон («Локи»), Нина Лопес-Коррадо («Перри Мейсон»), Марк Майлод («Игра престолов») и Стивен Уильямс («Мир Дикого Запада»). Крейг Мейзин, Нил Дракманн и Питер Хоар вернулись в режиссерские кресла. К работе над сценарием второго сезона помимо Мейзина и Дракманна присоединились Хэлли Гросс, соавтор сценария The Last of Us Part II. А также и новый сценарист Бо Шим. Сюжет и основа второго сезона «Одни из нас» Большую часть второго сезона снимала россиянка Ксения Середа Фото: Кадр из сериала «Одни из нас» реж. Нил Дракманн (2023) © URA.RU Второй сезон основан на игре The Last of Us Part II, выпущенной в 2020 году. События разворачиваются через пять лет после окончания первого сезона. Джоэл и Элли обосновались в Джексоне, штат Вайоминг, в общине, которой руководит брат Джоэла, Томми. Однако отношения между Джоэлом и Элли стали напряженными. По словам Беллы Рамзи, во втором сезоне «Элли очень обозлена, и в этом весь смысл. Она в ярости». Действие второй части игры фокусировалось на темах мести, насилия и прощения, и, судя по первой серии, сериал следует этим темам. Шоураннеры решили разделить сюжет The Last of Us Part II на несколько сезонов из-за его масштабности. В марте 2025 года HBO анонсировал третий сезон, еще до премьеры второго. Актерский состав Во втором сезоне к своим ролям вернулись: Педро Паскаль ( Джоэл )

) Белла Рамзи ( Элли )

) Гэбриел Луна ( Томми )

) Рутина Уэсли (Мария) Среди новых персонажей: Кейтлин Дивер — Эбби Андерсон , опытная воительница, стремящаяся отомстить за тех, кого любила

, опытная воительница, стремящаяся отомстить за тех, кого любила Изабела Мерсед — Дина , любовный интерес Элли

, любовный интерес Элли Янг Мазино — Джесси , житель общины Джексон

, житель общины Джексон Дэнни Рамирес — Мэнни , солдат

, солдат Ариэла Барер — Мэл , молодой врач

, молодой врач Тати Габриэль — Нора , военный врач

, военный врач Джеффри Райт — Айзек Диксон , лидер ополчения

, лидер ополчения Кэтрин О 'Хара — психотерапевт Джоэла

В США сериал транслируется на канале HBO и доступен для просмотра на стриминговой платформе Max (бывший HBO Max). В России официальных каналов для просмотра «Одни из нас» нет. После ухода HBO с российского рынка в 2022 году, компания не предоставляет свой контент российским стриминговым сервисам. Российские зрители могут обратиться к использованию VPN-сервисов для доступа к иностранным платформам. Либо же ждать появления сериала на неофициальных ресурсах.

