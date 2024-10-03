Челябинские производства сократили выпуск колбасы и соленой рыбы

В Челябинской области объем производства колбасы упал на 12,7% за год. На 19,5% в регионе сократился выпуск соленой рыбы и на 10,1% вяленой, сообщили URA.RU в Челябинскстате.
«Объем производства колбасных изделий с января по июль 2024 года составил только 87,3% от выпуска аналогичного периода 2023 года. Объем выпуска вялой рыбы в сравнении тех же месяцев — 89,9%, соленой рыбы или в рассоле — 80,5%», — сообщили URA.RU в Челябинскстате. То есть количество продукции в 2024 году не достигло объемов предыдущего года.
Согласно статистике, производство переработанной и консервированной рыбы за исследуемый период в целом сократилось на 10,1%. Незначительно сократилась переработка и консервирование мясной продукции — на 1,1%. Притом челябинские производители нарастили объемы выпуска охлажденных и замороженных полуфабрикатов — на 21,7% (до 85,9 тысячи тонн за семь месяцев 2024 года). На 18,2% увеличился объем рыбных пресерв, составив 356,5 тонн.
«За исследуемый период 2024 года произведено 32 741 тонну колбасных изделий, 166,8 тонны вяленой рыбы, а также 743,5 тонны соленой рыбы. Выработка мяса птицы и субпродуков составила 106 501 тонну, мяса крупного рогатого скота, свинины, семейства оленьих и лошадиных — 45 719 тонн», — говорится в исследовании Челябинскстата.
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