В Госдуме хотят лишить мандатов двух депутатов

10 октября 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Депутатов Госдумы Напсо и Пайкина могут лишить должностей, а позже и мандатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ближайшее время могут лишить должностей в комитетах и впоследствии мандатов двух депутатов Госдумы от партии ЛДПР, среди которых оказались Юрий Напсо и Борис Пайкин. Об этом сообщили источники в нижней палате парламента. «Сначала Госдума может лишить их должностей в комитетах, а затем они сложат мандаты», — заявил источник. Информацию передает РБК. Система анализа результатов голосований Госдумы зафиксировала последнее участие Юрия Напсо в голосовании 24 сентября. Он отдал свои голоса «за» по шести вопросам. С тех пор, несмотря на активность его учетной записи, в системе он числится как «не голосовал» по последующим вопросам. В свою очередь, Борис Пайкин в последний раз был активен в системе в апреле 2023 года. В ноябре 2023 года источники уже упоминали о возможности лишения мандатов Напсо и Пайкина. Основаниями для таких мер тогда выступали прогулы и низкая активность депутатов, которые в течение длительного времени не участвовали в голосованиях по законопроектам во время пленарных заседаний. Однако до обсуждения их исключения из состава Госдумы дело так и не дошло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшее время могут лишить должностей в комитетах и впоследствии мандатов двух депутатов Госдумы от партии ЛДПР, среди которых оказались Юрий Напсо и Борис Пайкин. Об этом сообщили источники в нижней палате парламента. «Сначала Госдума может лишить их должностей в комитетах, а затем они сложат мандаты», — заявил источник. Информацию передает РБК. Система анализа результатов голосований Госдумы зафиксировала последнее участие Юрия Напсо в голосовании 24 сентября. Он отдал свои голоса «за» по шести вопросам. С тех пор, несмотря на активность его учетной записи, в системе он числится как «не голосовал» по последующим вопросам. В свою очередь, Борис Пайкин в последний раз был активен в системе в апреле 2023 года. В ноябре 2023 года источники уже упоминали о возможности лишения мандатов Напсо и Пайкина. Основаниями для таких мер тогда выступали прогулы и низкая активность депутатов, которые в течение длительного времени не участвовали в голосованиях по законопроектам во время пленарных заседаний. Однако до обсуждения их исключения из состава Госдумы дело так и не дошло.