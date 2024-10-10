В Госдуме хотят лишить мандатов двух депутатов

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Депутатов Госдумы Напсо и Пайкина могут лишить должностей, а позже и мандатов Фото:

В ближайшее время могут лишить должностей в комитетах и впоследствии мандатов двух депутатов Госдумы от партии ЛДПР, среди которых оказались Юрий Напсо и Борис Пайкин. Об этом сообщили источники в нижней палате парламента.

«Сначала Госдума может лишить их должностей в комитетах, а затем они сложат мандаты», — заявил источник. Информацию передает РБК.

Система анализа результатов голосований Госдумы зафиксировала последнее участие Юрия Напсо в голосовании 24 сентября. Он отдал свои голоса «за» по шести вопросам. С тех пор, несмотря на активность его учетной записи, в системе он числится как «не голосовал» по последующим вопросам. В свою очередь, Борис Пайкин в последний раз был активен в системе в апреле 2023 года.

В ноябре 2023 года источники уже упоминали о возможности лишения мандатов Напсо и Пайкина. Основаниями для таких мер тогда выступали прогулы и низкая активность депутатов, которые в течение длительного времени не участвовали в голосованиях по законопроектам во время пленарных заседаний. Однако до обсуждения их исключения из состава Госдумы дело так и не дошло.

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В ближайшее время могут лишить должностей в комитетах и впоследствии мандатов двух депутатов Госдумы от партии ЛДПР, среди которых оказались Юрий Напсо и Борис Пайкин. Об этом сообщили источники в нижней палате парламента. «Сначала Госдума может лишить их должностей в комитетах, а затем они сложат мандаты», — заявил источник. Информацию передает РБК. Система анализа результатов голосований Госдумы зафиксировала последнее участие Юрия Напсо в голосовании 24 сентября. Он отдал свои голоса «за» по шести вопросам. С тех пор, несмотря на активность его учетной записи, в системе он числится как «не голосовал» по последующим вопросам. В свою очередь, Борис Пайкин в последний раз был активен в системе в апреле 2023 года. В ноябре 2023 года источники уже упоминали о возможности лишения мандатов Напсо и Пайкина. Основаниями для таких мер тогда выступали прогулы и низкая активность депутатов, которые в течение длительного времени не участвовали в голосованиях по законопроектам во время пленарных заседаний. Однако до обсуждения их исключения из состава Госдумы дело так и не дошло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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