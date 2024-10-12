Суд приговорил пермяка к девяти годам колонии за убийство знакомого

В Перми суд приговорил ранее судимого мужчину, заколовшего ножом своего знакомого, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«Доказательства признаны судом достаточными в вынесении приговора ранее судимому 42-летнему пермяку. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Убийство“. Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Установлено, что в мае 2024 года виновный, находясь в квартире, во время ссоры заколол ножом своего знакомого. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!