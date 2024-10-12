12 октября 2024
11 октября 2024

Суд приговорил пермяка к девяти годам колонии за убийство знакомого

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Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, судья, суд, судебный процесс, судебное дело
Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы Фото:

В Перми суд приговорил ранее судимого мужчину, заколовшего ножом своего знакомого, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Доказательства признаны судом достаточными в вынесении приговора ранее судимому 42-летнему пермяку. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Убийство“. Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Установлено, что в мае 2024 года виновный, находясь в квартире, во время ссоры заколол ножом своего знакомого. Потерпевший скончался на месте происшествия.

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В Перми суд приговорил ранее судимого мужчину, заколовшего ножом своего знакомого, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Доказательства признаны судом достаточными в вынесении приговора ранее судимому 42-летнему пермяку. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Убийство“. Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в telegram-канале ведомства. Установлено, что в мае 2024 года виновный, находясь в квартире, во время ссоры заколол ножом своего знакомого. Потерпевший скончался на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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