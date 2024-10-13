У Европы почти не осталось времени отстоять свое место в этом жестоком мире, близится переломный момент. Об этом заявляет Bloomberg.
«Сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического неблагополучия угрожает положить конец амбициям Европейского Союза стать самостоятельной глобальной силой, подталкивая государства-члены к защите своих собственных интересов», — передает Bloomberg. В агентстве заявили, что Европа приближается к своему переломному моменту.
Различие между Европой и США с КНР, которые однозначно тоже имеют свои проблемы, заключается в том, что у двух последних есть свои системы. Эти системы централизуют процесс принятия решений и генерируют огромные объемы частного и государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии, добавили в Bloomberg. Сенатор Алексей Пушков также замечал, что Европа теряет свой авторитет на фоне развития БРИКС. По его наблюдениям, страны создают свои платформы и появляются новые финансовые системы.
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У Европы почти не осталось времени отстоять свое место в этом жестоком мире, близится переломный момент. Об этом заявляет Bloomberg. «Сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического неблагополучия угрожает положить конец амбициям Европейского Союза стать самостоятельной глобальной силой, подталкивая государства-члены к защите своих собственных интересов», — передает Bloomberg. В агентстве заявили, что Европа приближается к своему переломному моменту. Различие между Европой и США с КНР, которые однозначно тоже имеют свои проблемы, заключается в том, что у двух последних есть свои системы. Эти системы централизуют процесс принятия решений и генерируют огромные объемы частного и государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии, добавили в Bloomberg. Сенатор Алексей Пушков также замечал, что Европа теряет свой авторитет на фоне развития БРИКС. По его наблюдениям, страны создают свои платформы и появляются новые финансовые системы.