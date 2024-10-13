Blomberg: проект Евросоюза провалился

Bloomberg: у Европы нет времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире
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Флаги. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, европа, ес
Европа не успела отстоять свое место в этом мире Фото:

У Европы почти не осталось времени отстоять свое место в этом жестоком мире, близится переломный момент. Об этом заявляет Bloomberg.

«Сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического неблагополучия угрожает положить конец амбициям Европейского Союза стать самостоятельной глобальной силой, подталкивая государства-члены к защите своих собственных интересов», — передает Bloomberg. В агентстве заявили, что Европа приближается к своему переломному моменту.

Различие между Европой и США с КНР, которые однозначно тоже имеют свои проблемы, заключается в том, что у двух последних есть свои системы. Эти системы централизуют процесс принятия решений и генерируют огромные объемы частного и государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии, добавили в Bloomberg. Сенатор Алексей Пушков также замечал, что Европа теряет свой авторитет на фоне развития БРИКС. По его наблюдениям, страны создают свои платформы и появляются новые финансовые системы.

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У Европы почти не осталось времени отстоять свое место в этом жестоком мире, близится переломный момент. Об этом заявляет Bloomberg. «Сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического неблагополучия угрожает положить конец амбициям Европейского Союза стать самостоятельной глобальной силой, подталкивая государства-члены к защите своих собственных интересов», — передает Bloomberg. В агентстве заявили, что Европа приближается к своему переломному моменту. Различие между Европой и США с КНР, которые однозначно тоже имеют свои проблемы, заключается в том, что у двух последних есть свои системы. Эти системы централизуют процесс принятия решений и генерируют огромные объемы частного и государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии, добавили в Bloomberg. Сенатор Алексей Пушков также замечал, что Европа теряет свой авторитет на фоне развития БРИКС. По его наблюдениям, страны создают свои платформы и появляются новые финансовые системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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