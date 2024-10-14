В последнюю неделю октября Челябинск накроют дожди со снегом. Скрин

15 октября 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Теплая и снежная погода ожидает челябинцев в конце октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на смену сухой и ясной погоде придут осадки. Дождь со снегом начнется с 22 октября. Об этом URA.RU сообщили синоптики «Гисметео». «Начиная с 22 октября в регион придут дожди со снегом. Такая погода продержится до конца месяца и затронет часть ноября», — рассказали метеорологи. Средняя температура воздуха в этот период будет находиться в диапазоне от трех до минус трех градусов. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что до тепло продержится в Челябинской области вплоть до 20 октября. Днем столбик термометра будет показывать от 6 до 8 градусов тепла. В Челябинске тепло сменится осадками в виде снега с дождем Скрин сайта «Гисметео» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на смену сухой и ясной погоде придут осадки. Дождь со снегом начнется с 22 октября. Об этом URA.RU сообщили синоптики «Гисметео». «Начиная с 22 октября в регион придут дожди со снегом. Такая погода продержится до конца месяца и затронет часть ноября», — рассказали метеорологи. Средняя температура воздуха в этот период будет находиться в диапазоне от трех до минус трех градусов. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что до тепло продержится в Челябинской области вплоть до 20 октября. Днем столбик термометра будет показывать от 6 до 8 градусов тепла.