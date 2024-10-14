14 октября 2024

В последнюю неделю октября Челябинск накроют дожди со снегом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, буран, метель, погода, непогода, городской пейзаж, снегопад, улица цвиллинга, климат, дворник
Теплая и снежная погода ожидает челябинцев в конце октября Фото:

В Челябинске на смену сухой и ясной погоде придут осадки. Дождь со снегом начнется с 22 октября. Об этом URA.RU сообщили синоптики «Гисметео».

«Начиная с 22 октября в регион придут дожди со снегом. Такая погода продержится до конца месяца и затронет часть ноября», — рассказали метеорологи.

Средняя температура воздуха в этот период будет находиться в диапазоне от трех до минус трех градусов. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что до тепло продержится в Челябинской области вплоть до 20 октября. Днем столбик термометра будет показывать от 6 до 8 градусов тепла.

В Челябинске тепло сменится осадками в виде снега с дождем
В Челябинске тепло сменится осадками в виде снега с дождем

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В Челябинске на смену сухой и ясной погоде придут осадки. Дождь со снегом начнется с 22 октября. Об этом URA.RU сообщили синоптики «Гисметео». «Начиная с 22 октября в регион придут дожди со снегом. Такая погода продержится до конца месяца и затронет часть ноября», — рассказали метеорологи. Средняя температура воздуха в этот период будет находиться в диапазоне от трех до минус трех градусов. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что до тепло продержится в Челябинской области вплоть до 20 октября. Днем столбик термометра будет показывать от 6 до 8 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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