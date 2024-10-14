В Челябинске на смену сухой и ясной погоде придут осадки. Дождь со снегом начнется с 22 октября. Об этом URA.RU сообщили синоптики «Гисметео».
«Начиная с 22 октября в регион придут дожди со снегом. Такая погода продержится до конца месяца и затронет часть ноября», — рассказали метеорологи.
Средняя температура воздуха в этот период будет находиться в диапазоне от трех до минус трех градусов. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.
Ранее URA.RU сообщало, что до тепло продержится в Челябинской области вплоть до 20 октября. Днем столбик термометра будет показывать от 6 до 8 градусов тепла.
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