12 октября 2024

Генпрокурор РФ Краснов указал поверить общественный транспорт Челябинска

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Город. Курган, автобус, пассажиры, пассажиры автобуса, проезд в транспорте
Жалобы жителей Челябинска на транспорт дошли до генпрокурора РФ Фото:

По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуроры в Челябинске проверят качество транспортного обслуживания населения. Проверки связаны с многочисленными жалобами жителей на ненадлежащую работу общественного транспорта.

«По поручению Игоря Краснова прокуроры проверят качество транспортного обслуживания населения. В Челябинске прокуратурой города организовано проведение проверочных мероприятий, с привлечением районных прокуратур, из-за многочисленных сообщений в СМИ о ненадлежащей работе общественного транспорта», — сообщает telegram-канал «Прокуратура Челябинской области».

Особое внимание надзорного ведомства будет обращено на формирование цен на проезд, наличие и удобство маршрутов. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиями должностных лиц, ответственных за организацию перевозок и содержания дорог в Челябинске. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуроры в Челябинске проверят качество транспортного обслуживания населения. Проверки связаны с многочисленными жалобами жителей на ненадлежащую работу общественного транспорта. «По поручению Игоря Краснова прокуроры проверят качество транспортного обслуживания населения. В Челябинске прокуратурой города организовано проведение проверочных мероприятий, с привлечением районных прокуратур, из-за многочисленных сообщений в СМИ о ненадлежащей работе общественного транспорта», — сообщает telegram-канал «Прокуратура Челябинской области». Особое внимание надзорного ведомства будет обращено на формирование цен на проезд, наличие и удобство маршрутов. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиями должностных лиц, ответственных за организацию перевозок и содержания дорог в Челябинске. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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