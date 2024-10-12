Генпрокурор РФ Краснов указал поверить общественный транспорт Челябинска

13 октября 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Жалобы жителей Челябинска на транспорт дошли до генпрокурора РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуроры в Челябинске проверят качество транспортного обслуживания населения. Проверки связаны с многочисленными жалобами жителей на ненадлежащую работу общественного транспорта. «По поручению Игоря Краснова прокуроры проверят качество транспортного обслуживания населения. В Челябинске прокуратурой города организовано проведение проверочных мероприятий, с привлечением районных прокуратур, из-за многочисленных сообщений в СМИ о ненадлежащей работе общественного транспорта», — сообщает telegram-канал «Прокуратура Челябинской области». Особое внимание надзорного ведомства будет обращено на формирование цен на проезд, наличие и удобство маршрутов. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиями должностных лиц, ответственных за организацию перевозок и содержания дорог в Челябинске. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуроры в Челябинске проверят качество транспортного обслуживания населения. Проверки связаны с многочисленными жалобами жителей на ненадлежащую работу общественного транспорта. «По поручению Игоря Краснова прокуроры проверят качество транспортного обслуживания населения. В Челябинске прокуратурой города организовано проведение проверочных мероприятий, с привлечением районных прокуратур, из-за многочисленных сообщений в СМИ о ненадлежащей работе общественного транспорта», — сообщает telegram-канал «Прокуратура Челябинской области». Особое внимание надзорного ведомства будет обращено на формирование цен на проезд, наличие и удобство маршрутов. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиями должностных лиц, ответственных за организацию перевозок и содержания дорог в Челябинске. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.