У фигурантов дела о хищении в рамках гособоронзаказа изъяли имущество

Следственный комитет РФ изъял имущество у сотрудников «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца» Вячеслава Лобузько и Владимира Финкельштейна, которые подозреваются в хищении 130 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Эта информация опубликована комитетом.
«Наложен арест на имущество подозреваемых в многомиллионном хищении бюджетных денежных средств в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. Там отметили, что исполнительный директор Лобузько и зам главного конструктора Финкельштейн подозреваются в хищении 130 миллионов рублей. Ранее эти деньги были выделены на производство опытно-конструкторских работ в рамках госзаказа.
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