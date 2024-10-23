У фигурантов дела о хищении в рамках гособоронзаказа изъяли имущество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца» подозреваются в хищении 130 миллионов рублей
Сотрудники «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца» подозреваются в хищении 130 миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Следственный комитет РФ изъял имущество у сотрудников «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца» Вячеслава Лобузько и Владимира Финкельштейна, которые подозреваются в хищении 130 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Эта информация опубликована комитетом.

«Наложен арест на имущество подозреваемых в многомиллионном хищении бюджетных денежных средств в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. Там отметили, что исполнительный директор Лобузько и зам главного конструктора Финкельштейн подозреваются в хищении 130 миллионов рублей. Ранее эти деньги были выделены на производство опытно-конструкторских работ в рамках госзаказа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет РФ изъял имущество у сотрудников «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца» Вячеслава Лобузько и Владимира Финкельштейна, которые подозреваются в хищении 130 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Эта информация опубликована комитетом. «Наложен арест на имущество подозреваемых в многомиллионном хищении бюджетных денежных средств в рамках исполнения государственного оборонного заказа», — сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. Там отметили, что исполнительный директор Лобузько и зам главного конструктора Финкельштейн подозреваются в хищении 130 миллионов рублей. Ранее эти деньги были выделены на производство опытно-конструкторских работ в рамках госзаказа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...