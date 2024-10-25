Коркинцы требуют публичной встречи с властями. Видео

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Тимофеевка, Коркино после погрома домов цыган
После ночного погрома цыганского поселка жители потребовали встречи с властями Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Жители Коркино Челябинской области потребовали организовать публичную встречу с властями после нарастания конфликта с цыганами. Десятки местных жителей прибыли на встречу с главой ГУ МВД по Челябинской области генерал-майором Сергеем Космачевым в здании администрации Коркино. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы не будем записываться, пусть выходят и говорят. Сколько этот беспредел будет продолжаться? В армии они не служат, на СВО не ездят, не работают, налоги не платят, а все пособия получают. Живут за наш счет. Пусть уезжают отсюда», — говорит одна из жительниц.

Жители Коркино пришли в мэрию на встречу с представителями власти и руководителями силовых структур после беспорядков, вызванных убийством таксистки. После того, как им предложили записаться, жители отказались и потребовали власти выйти к ним. Для того, чтобы всем хватило мест, прием перенесли в местный ДК «Горняк».

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Жители Коркино Челябинской области потребовали организовать публичную встречу с властями после нарастания конфликта с цыганами. Десятки местных жителей прибыли на встречу с главой ГУ МВД по Челябинской области генерал-майором Сергеем Космачевым в здании администрации Коркино. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мы не будем записываться, пусть выходят и говорят. Сколько этот беспредел будет продолжаться? В армии они не служат, на СВО не ездят, не работают, налоги не платят, а все пособия получают. Живут за наш счет. Пусть уезжают отсюда», — говорит одна из жительниц. Жители Коркино пришли в мэрию на встречу с представителями власти и руководителями силовых структур после беспорядков, вызванных убийством таксистки. После того, как им предложили записаться, жители отказались и потребовали власти выйти к ним. Для того, чтобы всем хватило мест, прием перенесли в местный ДК «Горняк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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