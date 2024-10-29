Wildberries и Russ возбудили 925 уголовных дел после приемки

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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
В Wildberries и Russ ущерб от злоупотребления полномочиями сотрудников складов составил 324,5 млн рублей Фото:

Объединенная компания Wildberries и Russ в ходе аудита с июля 2024 года выявила злоупотребления на складских комплексах. Они связаны с сортировкой и приемкой товаров, в связи с чем возбуждено 925 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании.

«Объединенная компания Wildberries и Russ с июля этого года проводила на складских комплексах компании аудит бизнес-процессов, связанных с приемкой и сортировкой товаров. В ходе аудита выявлено почти 87 тысяч случаев злоупотреблений», — заявили представители компании, информацию передает ТАСС. Отмечается, что злоупотребления были выявлены со стороны охранных предприятий, исполнителей приемки и сортировки заказов и администрации объектов.

В дополнение к выявленным фактам злоупотреблений, были обнаружены случаи сговора между прежней администрацией, охраной и исполнителями, целью которых было незаконное присвоение имущества и последующей перепродажей через группы в социальных сетях. Общая сумма ущерба составила 324,5 млн рублей, в связи с чем возбуждено 925 уголовных дел. Уточняется, что все расходы из-за злоупотреблений сотрудников объединенная компания возьмет на себя. На данный момент по всем уголовным делам продолжается сотрудничество с правоохранителями.

Ранее онлайн-ретейлер Wildberries сообщил о запуске платформы для торговли продавцов и юридических лиц под названием «Wildberries для бизнеса». Покупатели будут получать свои товары в обычных пунктах выдачи, передает «Национальная служба новостей».

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Объединенная компания Wildberries и Russ в ходе аудита с июля 2024 года выявила злоупотребления на складских комплексах. Они связаны с сортировкой и приемкой товаров, в связи с чем возбуждено 925 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании. «Объединенная компания Wildberries и Russ с июля этого года проводила на складских комплексах компании аудит бизнес-процессов, связанных с приемкой и сортировкой товаров. В ходе аудита выявлено почти 87 тысяч случаев злоупотреблений», — заявили представители компании, информацию передает ТАСС. Отмечается, что злоупотребления были выявлены со стороны охранных предприятий, исполнителей приемки и сортировки заказов и администрации объектов. В дополнение к выявленным фактам злоупотреблений, были обнаружены случаи сговора между прежней администрацией, охраной и исполнителями, целью которых было незаконное присвоение имущества и последующей перепродажей через группы в социальных сетях. Общая сумма ущерба составила 324,5 млн рублей, в связи с чем возбуждено 925 уголовных дел. Уточняется, что все расходы из-за злоупотреблений сотрудников объединенная компания возьмет на себя. На данный момент по всем уголовным делам продолжается сотрудничество с правоохранителями. Ранее онлайн-ретейлер Wildberries сообщил о запуске платформы для торговли продавцов и юридических лиц под названием «Wildberries для бизнеса». Покупатели будут получать свои товары в обычных пунктах выдачи, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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