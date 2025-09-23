Песков не в курсе дальнейших планов Козака

Песков: после отдыха Козак определит жизнь тем, как продолжить трудовой путь
Песков пока не знает, где будет работать Козак в дальнейшем
Песков пока не знает, где будет работать Козак в дальнейшем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестна информация о будущих намерениях экс-заместителя руководителя Администрации президента Дмитрия Козака. Об этом представитель Кремля ответил в ходе конферен-колла.

«В данном случае я не могу вам сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, после отпуска чиновник примет самостоятельное решение относительно дальнейшей профессиональной деятельности.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя администрации президента 19 сентября. В пресс-службе Кремля подтвердили, что Козак подал заявление об уходе по собственному желанию. В январе 2020 года Дмитрий Козак был назначен заместителем руководителя Администрации президента России — специально для него была создана соответствующая должность. В круг его полномочий входили вопросы интеграции, развитие отношений на постсоветском пространстве, а также участие в переговорах по украинской тематике.

