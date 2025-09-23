Совфед раскрыл, когда будет принято окончательное решение по Гуцану

Совфед рассмотрел кандидатуру Гуцана на должность Генпрокурора РФ
Совфед примет решение по Александру Гуцану в среду 24 сентября
Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, а также по обороне обсудили кандидатуру Гуцана на посту генерального прокурора Российской Федерации. Соответствующее заседание транслировалось 23 сентября в соцсетях ведомства. Окончательное заключение намерены подготовить к среде 24 сентября. 

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне провели предварительное обсуждение кандидатуры Александра Гуцана на должность генпрокурора РФ, комитеты подготовят заключения и предложат провести консультации на заседании в среду», — соответствующее решение было озвучено на заседании Совета Безопасности. 

Обсуждение кандидатуры Александра Гуцана связано с недавним предложением президента России Владимира Путина назначить его на должность главы Генеральной прокуратуры. Как пояснил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, эта процедура соответствует установленному регламенту предварительного рассмотрения кандидатур на ключевые государственные посты.

По итогам предварительного обсуждения члены комитетов уже отметили опыт работы Александра Гуцана в органах прокуратуры и его профессиональную репутацию. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения законности, защиты прав граждан и взаимодействия Генпрокуратуры с другими государственными органами. Ожидается, что консультации по кандидатуре Гуцана пройдут в Совете Федерации уже в ближайшую среду, после чего будет принято окончательное решение по назначению.

