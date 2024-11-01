Семьи микрорайона «Парковый» Челябинска потребовали открыть детскую поликлинику

01 ноября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Для того, чтобы получить обычную справку от педиатра, родителям приходится проходить целый квест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители микрорайона «Парковый» в Челябинске потребовали открыть детскую поликлинику. По словам молодых родителей, получение обычной справки от педиатра для детского сада или школы превращается в целый квест. «Мы уже устали надеяться на целую больницу, за справками мотаться туда сюда уже нет сил. Из платных клиник не всегда принимают справки», — пишут родители в соцсетях. Челябинцы отмечают, что в микрорайоне Чурилово намного меньше жителей, хотя там открыли кабинеты педиатра. Ездить с детьми им приходится в поликлиники на Красного Урала или Молдавской. Для мам в декрете с двумя и боее детьми попытка добраться до медучреждения и обратно на общественном транспорте превращается в настоящий квест, так как далеко не всегда удается дождаться нужный автобус и попасть туда с коляской. «Просто невозможно стоять в холодную погоду часами на остановке, транспорт переполнен, ходит редко, мест там просто нет, чаще всего мамочки с колясками! Или пусть пустят дополнительный транспорт, или пусть открывают детскую поликлинику, или хотя бы отделение», — уточняют молодые мамы. Жители Паркового отмечают, что на такси ездить не получается, так как это дорого, а у водителей есть только одно детское кресло. Отцы детей чаще всего находятся днем на работе и помочь ничем не могут. URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители микрорайона «Парковый» в Челябинске потребовали открыть детскую поликлинику. По словам молодых родителей, получение обычной справки от педиатра для детского сада или школы превращается в целый квест. «Мы уже устали надеяться на целую больницу, за справками мотаться туда сюда уже нет сил. Из платных клиник не всегда принимают справки», — пишут родители в соцсетях. Челябинцы отмечают, что в микрорайоне Чурилово намного меньше жителей, хотя там открыли кабинеты педиатра. Ездить с детьми им приходится в поликлиники на Красного Урала или Молдавской. Для мам в декрете с двумя и боее детьми попытка добраться до медучреждения и обратно на общественном транспорте превращается в настоящий квест, так как далеко не всегда удается дождаться нужный автобус и попасть туда с коляской. «Просто невозможно стоять в холодную погоду часами на остановке, транспорт переполнен, ходит редко, мест там просто нет, чаще всего мамочки с колясками! Или пусть пустят дополнительный транспорт, или пусть открывают детскую поликлинику, или хотя бы отделение», — уточняют молодые мамы. Жители Паркового отмечают, что на такси ездить не получается, так как это дорого, а у водителей есть только одно детское кресло. Отцы детей чаще всего находятся днем на работе и помочь ничем не могут. URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал.