Раскрыта сумма лечения, которую покрывает полис ОМС

Полисы ОМС в России способны покрывать лечение стоимостью более двух миллионов рублей на человека. Об этом рассказал генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов.
«Есть тарифы ОМС, которые свыше миллиона, свыше двух миллионов рублей», — приводит слова Карпова журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Система здравоохранения в стране выстроена так, чтобы россияне получили квалифицированную медицинскую помощь в максимально сжатые сроки, отметил гендиректор центра имени Пирогова.
При поступлении пациента, как рассказал Карпов, врачам уже известна вся история его болезни, поэтому он вскоре может быть отправлен в операционную для оказания помощи. Еще до приезда в медицинский центр за больным следят дистанционно и готовят к поступлению в федеральную клинику, после проведения операции также продолжают мониторинг с дистанционной реабилитацией.
Полис ОМС — документ, который предоставляет право на бесплатное медицинское обслуживание в рамках базовой программы ОМС на территории всей России. В 2024 году в базовую программу ОМС включили новую услугу — консультацию психолога. А депутат Госдумы РФ от «Единой России» Татьяна Буцкая предложила включить в список услуг программу восстановления после родов. Какую медицинскую помощь можно получить в рамках ОМС, писал «Царьград».
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